Vilniuje siautėjęs moterų ir mergaitės užpuolikas greitai stos prieš teismą

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, praėjusių metų lapkričio 24 d. vakare netoli sostinės Žvėryno tilto vyras užpuolė iš treniruotės namo einančią mažametę mergaitę ir grasino ją nužudyti. Užpuolikas mergaitę paleido, kai pro šalį einantis vyras pasiteiravo, ką jie čia veikiantys. Fizinių sužalojimų mažametė nepatyrė, bet buvo labai išgąsdinta. Po kelių dienų įtariamasis buvo sulaikytas. Pareiškus įtarimus ir jį apklausus, skirta kardomoji priemonė – įpareigojimas periodiškai registruotis policijoje. Moterų užpuolimai sostinėje tęsėsi. Sausio 2-sios vakarą tas pats vyras kaltinamas Konstitucijos prospekte užpuolęs moterį ir pasikėsinęs išžaginti. Moteris aktyviai priešinosi ir jai pavyko išsilaisvinti iš užpuoliko gniaužtų. Kitą dieną Žemaitės g. tas pats vyras pasivijo kitą moterį, ją užpuolė ir pargriovė, taip sukeldamas nukentėjusiajai fizinį skausmą ir išgąstį. Susiję straipsniai Baisi nelaimė – Vilniuje rastas negyvo keturiolikmečio kūnas su sužalojimais Po šio užpuolimo įtariamasis vėl buvo sulaikytas. Vilniaus miesto apylinkės teismas skyrė jam griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą 3 mėnesiams. Anksčiau jau teistas įtariamasis prisipažino padaręs jam inkriminuojamus nusikaltimus. Jo atsakomybę sunkina tai, kad mergaitę ir moteris jis užpuolė būdamas stipriai apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų. Vilniaus apygardos prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje vyras kaltinimas grasinimu nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą, pasikėsinimu išžaginti bei viešosios tvarkos pažeidimu. Griežčiausia gresianti bausmė už pasikėsinimą išžaginti – tai laisvės atėmimas iki 7 metų. Baudžiamasis kodeksas už grasinimą nužudyti numato griežčiausią 2 metų laisvės atėmimo bausmę, tokia pati griežčiausia bausmė numatyta ir už viešosios tvarkos pažeidimą. Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

