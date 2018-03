Kelių policijos tarnybos duomenimis, 12.37 val. Antakalnio ir Klinikų gatvių sankryžoje automobilis „VW Passat“, kurį vairavo neblaivus 49 metų vyras, atsitrenkė į priekyje važiavusį ir sustojusį automobilį „Toyota Aygo“. Įvykį sukėlęs vairuotojas, neatsargiai lipdamas iš automobilio, durelėmis sudarė kliūtį gretima eismo juosta važiavusiam troleibusui, kuris atsitrenkė į sustojusį „VW Passat“. Vairuotojui pareigūnai nustatė sunkų 3,81 prom. girtumą. Girtas įvykio kaltininkas, policijos duomenimis, prieš mėnesį jau buvo nuteistas už vairavimą esant neblaiviam. Jis buvo uždarytas į areštinę. 15.33 val. Pylimo gatvėje neblaivus 27 metų vyras vairavo automobilį „Volvo S80“ ir atsitrenkė į stovėjusį automobilį „VW Touran“. „Volvo S80“ iš eismo įvykio vietos išvažiavo, tačiau pareigūnai operatyviai surado šį automobilį ir sulaikė jį vairavusį asmenį. Neblaiviam vyrui buvo nustatytas vidutinis 2,33 prom. girtumas, jis buvo sulaikytas ir uždarytas į policijos areštinę. Šiems vairuotojams gresia tūkstantinė bauda, automobilio konfiskavimas ir laisvės atėmimas iki vienerių metų. 15.39 val. Antakalnio ir Žolyno gatvių sankryžoje, neblaivus 38 metų vyras vairavo automobilį „Volvo XC“ ir atsitrenkė į priekyje sustojusį automobilį „BMW X5“. „Volvo“ vairuotojui atvykę pareigūnai nustatė vidutinį 2,09 prom. girtumą. Dar keli neblaivūs vairuotojai išaiškinti kilus įtarimui dėl jų vairavimo. 16.33 val. J. Tiškevičiaus gatvėje, parduotuvės stovėjimo aikštelėje, pilietiškas vairuotojas sustabdė automobilį „VW Golf“, kurio 61 metų vairuotojas buvo akivaizdžiai neblaivus. Atvykę pareigūnai vairuotojui nustatė vidutinį 2,19 prom. girtumą. 16.49 val. Ateities gatvėje policijos pareigūnai sustabdė įtartinai manevruojantį automobilį „VW Golf“. Automobilio vairuotojui nustatytas sunkus 3,38 prom. girtumas. Dar vienas neblaivus vairuotojas išaiškintas Elektrėnuose. 11.27 val., gavus pilietiško vairuotojo pranešimą, buvo sustabdytas neblaivaus 46 metų vyro vairuojamas automobilis „Opel“. Vairuotojui nustatytas vidutinis 2 prom. girtumas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.