Policijos departamentas informavo, kad sekmadienį, 16 val. 09 min. Vilniuje, Pašilaičių gatvėje prie namo rastas moters, gimusios 1954 metais, kūnas su įvairiais kūno sužalojimais. Įtariama, kad moteris iššoko iš savo buto balkono, esančio 7 aukšte.

