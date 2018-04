Lietuvos policija socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pasidalino jaunos merginos padėka pareigūnams, jie padarė tai, ko ši nesitikėjo.

„Vakar papuoliau į situaciją, kurioje prašiau pareigūnų pagalbos. Per neapdairumą palikau telefoną ant vieno Vilniaus suoliuko, o po minutės jį jau buvo kažkas pasisavinęs. Paskambinus policijai buvo greitai sureaguota, ekipažas atvažiavo nepraėjus 5 min. Noriu dar kartą padėkoti vyr. patruliams kinologams Tomui Klionauskui ir Karinai Antipovai (V1737), kurie dėjo visas pastangas rasti telefoną, kai buvo žinoma tik apytikslė jo buvimo vieta (nuolat besikeičianti) ir nežinoma, kokio asmens ieškoti. Aš atsiprašiau, kad dėl tokio menkniekio trukdau jų darbą, tačiau pareigūnai parodė, kad kiekviena piliečio bėda jiems rūpi, buvo draugiški ir pasiryžę padėti. Ačiū labai!“ – parašė policijai Augustė.

DELFI susisiekė su pareigūnais, jie papasakojo kiekvieną istorijos detalę.

Kiekvienas iškvietimas – svarbus

Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės kinologai Tomas Klionauskas ir Karina Antipova detaliai prisiminė ketvirtadienio vakaro iškvietimą.

Pasak pareigūnų, kiekvienas iškvietimas jiems yra svarbus ir dėl to šis nebuvo išskirtinis. Į įvykio vietą jie atskubėjo labai greitai – nepraėjus nė 5 minutėms.

Mergina patruliams papasakojo, kad su draugais sėdėjo ant suoliuko ir per neapdairumą paliko „iPhone 6“ telefoną. Merginos draugas, būdamas namuose, patikrino ieškomo prietaiso buvimo vietą per programėlę „Find My iPhone“, pastebėjo, kad telefonas yra kažkieno paimtas, nes juda netoliese esančiame miškelyje.

Namuose sėdintis vaikinas pranešinėjo pareigūnams, kur juda telefonas. Tuo metu pranešėja prisiminė, kad netoli jų sėdėjo dvi merginos ir mano, jog jos galėjo pasisavinti telefoną, dėl to pareigūnai ieškojo galimų vagilių.

T. Klionauskas ir K. Antipova, pasiėmę tarnybinį šunį, pėsčiomis ėjo link miškelio, kuriame, pagal programėlę, buvo mobilusis telefonas. Pasak pareigūnų, telefonas pradėjo judėti link Subačiaus g., todėl jie sekė iš paskos. Kinologai turėjo lipti į statų kalną, jie neslepią, buvo ir nugriuvę.

Kai jau pareigūnai priartėjo prie mobilaus telefono buvimo vietos, jis staiga greitai pradėjo judėti, buvo manoma, kad vagis sprunka automobiliu. Dėl šios priežasties jie bėgte nuskubėjo prie tarnybinio automobilio, turėjo įveikti daug kliūčių. Pasiekę transporto priemonę, važiavo telefono buvimo vietos link. Pareigūnai buvo įsitikinę, kad vagis važiuoja automobiliu, nes jis labai greitai judėjo.

Privažiavę prie telefono galimos buvimo vietos T. Klionauskas ir K. Antipova pastebėjo vyriškį, kuris ėjo su nešuliais ir buvo labai pavargęs. Nusprendę vyriškį patikrinti, šis iš karto prisipažino, kad turi telefoną.

Bandė meluoti

Iš pradžių vyriškis pasakojo, kad norėjo merginos turtą nunešti į policijos komisariatą, supratęs, kad visai ne į tą pusę eina, pakeitė pasakojimą. Jis pradėjo aiškinti, kad ėjo pas draugą pasitarti ką daryti. Galiausiai jis prisipažino, kad ant suoliuko rado telefoną, nusprendė jį pasiimti ir parduoti.

Paaiškėjo, kad vyriškis neturi gyvenamosios vietos, o telefoną norėjo parduoti tam, kad gautų pinigų. Mergina ir pareigūnai paprotino pilietį, paaiškino, kad negalima taip daryti, o nukentėjusioji nusprendė pareiškimo nerašyti, jai pagailo vyriškio.

Nesuprato, kaip jį vis suranda

Pasirodo, kad pilietis pareigūnus pastebėjo jau būdamas miškelyje, kuriame buvo pastebėtas pirmasis telefono signalas. Nuo tada jis pradėjo bėgti per kiemus, slapstytis. Vyriškis prisipažino, kad nesuprato, kaip jį vis taip greitai pareigūnai suranda.

Nuo bėgimo vyriškis buvo visas šlapias, vos atgavo kvėpavimą. Pilietis taip skubėjo mėtyti pėdas, kad sukėlė tokį vaizdą, kad važiuoja automobiliu.