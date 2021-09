Vilniaus apskr. policija praneša, kad rugsėjo pirmosiomis dienomis dauguma vairuotojų miestuose preciziškai laikosi nustatyto leistino greičio, tačiau kai kuriems sportinių motociklų vairuotojams nei mokslo metų pradžia ir su tuo susijusi padidinta tolerancija kitiems eismo dalyviams, ypač pėstiesiems, nieko nereiškia.

Rugsėjo 2 d. apie 14 val. sostinės Eišiškių plente policijos pareigūnai, važiuodami tarnybiniu automobiliu be policijos skiriamųjų ženklų, per galinio vaizdo veidrodėlį pastebėjo didžiuliu greičiu priešpriešine eismo juosta atvažiuojantį motociklą „Yamaha“ (modelis YZFR 1).

Motociklo vairuotojas, nerodydamas posūkio signalų, važiavo priešpriešine eismo juosta, kirsdamas siaurą ištisinę liniją, važiuodamas per užbrūkšniuotas nukreipimo saleles.

Įjungus specialiuosius garso ir šviesos signalus bei pradėjus jį stabdyti, motociklininkas staigiai padidino greitį iki 140 km/h – bėglys buvo sustabdytas, tik policijos pareigūnams užblokavus jam kelią. Tačiau ir tai jo nesustabdė – motociklo vairuotojas keliskart bandė apvažiuoti kelią jam užkirtusį policijos automobilį.

Sportinis motociklas su 139 kW galingumo varikliu buvo be įrengtų galinio vaizdo veidrodėlių, be šoninių posūkio signalų, be valstybinio numerio ženklų. Pats 29-erių metų amžiaus motociklininkas buvo be specialios aprangos, todėl chuliganiškai vairuodamas sostinės gatvėmis kėlė pavojų ne tik kitiems eismo dalyviams, bet ir sau.

Šįkart policijos pareigūnams pavyko užkirsti kelią galimai nelaimei ir motociklo vairuotojas „atsipirko“ administracine atsakomybe – jam pradėta administracinio nusižengimo teisena dėl chuliganiško vairavimo ir policijos pareigūnų reikalavimų sustabdyti transporto priemonę nevykdymo.

Netrukus sostinės policija gavo pranešimą, kad Vilniuje, V. Kudirkos ir M. K. Čiurlionio g. sankryžoje, susidūrė automobilis „Audi A8“ ir motociklas „Suzuki Bandit“. Ši nelaimė su pasekmėmis – motociklo vairuotojas dėl sužalojimų gydomas ligoninėje. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 1 d.