Viena avarija įvyko antradienio paryčiais. 4.55 val. Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos telefono numeriu 112 gautas pranešimas, kad Antakalnio gatvėje, troleibusų žiede, automobilis BMW atsitrenkė į apšvietimo stulpą, galbūt yra prispausti ir sužaloti penki automobilyje važiavę žmonės. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Tomas Bražėnas BNS sakė, kad atvykę pareigūnai šalia mašinos rado 4 stovinčius neblaivius asmenis. „Kas vairavo automobilį, aiškinamasi“, – BNS sakė T. Bražėnas. Per avariją nukentėjo du vyrai: vienas patyrė kojos traumą, kitas veido apžiūrai išvežtas į ligoninę. Kita panaši avarija įvyko pirmadienį apie 13.35 val. Savanorių prospekte. Ties degaline EMSI buvo pastebėtas nuo kelio nuvažiavęs ir į gatvės apšvietimo stulpą atsitrenkęs automobilis „Audi“. Prie automobilio buvo du neblaivūs vyrai (gim. 1988 m. ir 1979 m.). Vyrui (gim. 1988 m.) nustatytas 2,81 promilės girtumas. Kitas vyras dėl girtumo nesugebėjo pūsti į alkoholio kiekio matuoklį, iš jo paimtas kraujas. Avarijos vietoje vyrai vienas kitą kaltino vairavus išgėrus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vairavimo išgėrus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.