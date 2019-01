Kaip ketvirtadienį pranešė prokuratūra, M. V. su plastikinių langų pirkėjais sudarydavo sutartis, tikėtina, iš anksto žinodamas, kad neketina vykdyti jų sąlygų. Sutartis jis pasirašydavo atstovaudamas vienai įmonei, dažnai išgalvoto asmens pavarde, puikiai žinodamas, kad toks asmuo neegzistuoja. Plastikinių langų pirkėjų jis ieškodavo siūlydamas mažesnę kainą ar skelbdamas informaciją apie akcijas. Tyrimo duomenimis, pagal pasirašytą sutartį gavęs išankstinį apmokėjimą, M. V. langų nepristatydavo ir nesumontuodavo. Manoma, kad tokia nusikalstama veika M. V. užsiėmė pernai kovo – spalio mėnesiais, po to buvo sulaikytas policijos pareigūnų. Šioje byloje nukentėjusiais pripažintas 61 fizinis ir vienas juridinis asmuo. Tariamu plastikinių langų pardavėju patikėję žmonės prarado nuo 50 iki 1,9 tūkst. eurų. Juridinio asmens nuostoliai siekė daugiau kaip 3 tūkstančius eurų. Dalis nukentėjusių teismui pateikė civilinius ieškinius dėl žalos atlyginimo. Už sukčiavimą ir dokumentų klastojimą M. V. gresia bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų. Baudžiamąją bylą Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras Rytis Ivanauskas perdavė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

