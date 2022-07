Vilniuje automobilis rėžėsi į sieną: vairuotojui prireikė ir ugniagesių, ir medikų pagalbos

Pirminiais duomenimis, 13.18 val. buvo gautas pranešimas, kad į sieną įvažiavo automobilis, vairuotojas galimai sužalotas.

Į įvykio vietą atvykę pareigūnai išsiaiškino, kad į sieną tikrai atsitrenkė automobilis. Teigiama, kad vairuotojas nebuvo prispaustas, vis dėlto, ant transporto priemonės užvirto plytos, dėl to prireikė ugniagesių pagalbos.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informavo, kad gelbėtojai iškėlė vairuotoją iš transporto priemonės, jis perduotas medikams.

Policijos pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybes.

