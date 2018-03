Kelių policijos tarnybos duomenimis, avarija įvyko 7.38 val. Uosininkų II-ajame kaime, Vilniaus ir Bajorų gatvių sankryžoje. Iš šalutinio kelio išvažiavo visureigis „Toyota Land Cruiser“, vairuojamas 71 metų vyro, nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio „Opel Zafira“, kurį vairavo 42 metų moteris, o kartu važiavo du nepilnamečiai vaikai – ketverių metų berniukas ir penkerių mergaitė. „Opel Zafira“ vairuotoja, vengdama susidūrimo, nuvažiavo nuo kelio. Apvirtus automobiliui, buvo sužeista pati vairuotoja ir mažas berniukas, mergaitė nenukentėjo. Įvykį sukėlęs visureigis iš eismo įvykio vietos nuvažiavo, tačiau buvo nustatytas pilietiškų liudytojų dėka.

