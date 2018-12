Kaip pranešė Kelių policijos tarnyba, eismo nelaimė įvyko 22.43 val. „Toyota 4 Runner“ automobilis partrenkė šešiolikos ir septyniolikos metų merginas, ėjusias kelkraščiu. Po įvykio automobilis nuvažiavo į griovį, o jo vairuotojas, policijos duomenimis, bandė iš įvykio vietos pasišalinti. 56-erių vyrui, kuris įtariamas vairavęs automobilį, nustatytas 1,33 promilės girtumas.

