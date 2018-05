Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį baigė nagrinėti ne tik Lietuvoje, bet ir Švedijoje išgarsėjusios grupuotės bylą – kaltinimai dėl įvairių nusikalstamų veikų buvo pateikti keturiolikai asmenų, dar vienas jau ikiteisminio tyrimo metu buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės.

Teisėjų kolegijai pirmininkavusi teisėja Ainora Kornelija Macevičienė paskelbė, kad kaltinamieji neveikė kaip nusikalstamas susivienijimas, nes jokių šiuos kaltinimus pagrindžiančių įrodymų byloje nebuvo pateikta. „Išskyrus kaltinime nurodytus žodžius, kad tai buvo nusikalstamas susivienijimas“, – aiškindama nuosprendžio motyvus pažymėjo teisėja.

Tačiau baudžiamosios atsakomybės beveik visiems organizuotos grupės nariams nepavyko išvengti – teismas konstatavo, kad jie į Švediją gabeno 30 kg psichotropinės medžiagos – metamfetamino, bei dar beveik 46 kg miltelių, kuriuose buvo daugiau kaip 18,5 kg metamfetamino ketino išgabenti.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad šių psichotropinių medžiagų gabenimą organizavo trys anksčiau teisti kaltinamieji. Jie savo veiklai pasirinko asmenis, kuriuos siejo nuolatiniai tarpusavio ryšiai, vaidmenų ir užduočių pasiskirstymas.

Nustatyta, kad grupuotė veikė nuo 2011-ųjų rugpjūčio iki 2012-ųjų kovo – per šį laikotarpį kaltinamieji kontrabanda iš Lietuvos į Švediją ir Daniją ne kartą gabeno bei pasikėsino gabenti labai didelius kiekius psichotropinių medžiagų. Jos buvo slepiamos šaldytuvuose.

Atliekant tyrimą iš neteisėtos apyvartos išimta daugiau 90 kg miltelių.

Sulaikius grupuotės narius pareigūnai vieno jų – Eriko Navicko namuose per kratą rado 433 tūkst. litų (daugiau kaip 125 tūkst. eurų). Šie pinigai buvo areštuoti ir iki šiol buvo laikomi Lietuvos kriminalinės policijos biuro (LKPB) sąskaitoje.

Prokurorai yra pranešę, kad grupuotės nariai Lietuvoje per kitus asmenis atlikdami finansines operacijas bei sudarydami sandorius legalizavo dideles sumas nusikalstamu būdu įgytų pinigų ir didelės vertės turtą bei neteisėtai disponavo šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis. Pas juos taip pat buvo rasta netikrų pinigų.

Teismas konstatavo, kad E. Navickas neteks per kratą rastų 125 tūkst. Eur, nes šie pinigai buvo gauti iš nusikalstamos veikos ir kaltinamasis negalėjo pagrįsti jo įgijimo. Be to, iš grupuotės narių buvo konfiskuoti du automobiliai ir puspriekabė, kuria buvo gabenami kvaišalai.

Vienas organizuotos grupės lyderių E. Navickas už grotų praleis 9 metus 6 mėnesius, jo žmona Edita Navickienė (buvusi Novosiolova) – ketveriais metais mažiau. Išgirdęs, kad įsiteisėjus nuosprendžiui kartu su sutuoktine bus siunčiamas į pataisos namus, E. Navickas neslėpė emocijų: „Bravo, sveikinu“, – teismui skelbiant nuosprendį piktinosi nuteistasis.

Prie grupuotės lyderių priskiriamas Darius Dementavičius, kuris laisvėje buvo sumokėjęs 14 tūkst. Eur užstatą, bus įkalintas 8 metus 6 mėnesius. Tuo metu Darius Bulašas, laisve mėgavęsis už sumokėtą 6 tūkst. Eur užstatą, pataisos namuose privalės praleisti 6 metus 6 mėnesius, o Virgijnijus Gruodis – metais ilgiau. Tuo metu jo broliui Ričardui Gruodžiui teismas skyrė 5 metų laisvės atėmimo bausmę, bet ją subendrino su kitais nuosprendžiais, todėl nuteistajam buvo skirtas įkalinimas 10 metų.

Kitiems kaltinamiesiems buvo skirtos švelnesnės bausmės, vienas išteisintas, o du nuteistieji jau laikomi atlikę bausmę, nes jiems buvo skirtas įkalinimas tokiam laikotarpiui, kokį jie praleido už grotų dar laukdami teismo.

Atliekant tyrimą šioje byloje baudžiamojon atsakomybėn buvo patrauktas ir ilgametis valstybės įmonės „Regitra“ specialistas Saulius Žukevičius. Jis – E. Navicko pusbrolis.

Kitoje byloje teismas yra nustatęs, kad savo tarnybine padėtimi pasinaudojęs S. Žukevičius padėjo E. Navickui neteisėtai perregistruoti du automobilius. Dar 2010-aisiais E. Navickas kreipėsi į „Regitroje“ dirbantį savo pusbrolį, kurio paprašė padėti perregistruoti savo tuometei draugei priklausantį automobilį „Volkswagen Golf“ – transporto priemonė buvo užregistruota jo krikšto motinos vardu. Už ją E. Navickas ir pasirašė.

Be to, E. Navickas Vokietijoje buvo nusipirkęs automobilį „BMW X3“,kurį užregistravo Jungtinėje Karalystėje gyvenančio savo brolio vardu. Registruojant šį visureigį E. Navickas taip pat pasirašė už savo brolį.

Šiuo automobiliu keletą mėnesių naudojosi E. Navicko draugė, tačiau vėliau vyras jį nutarė parduoti, nes brangiai kainavo jo išlaikymas, be to, reikėjo lėšų jų įsigyto buto M. K. Čiurlionio g. įrengimui. Beje, šis butas iš pradžių buvo užrašytas E. Navickienės vardu, tačiau vėliau buvo perrašytas jo broliui – esą E. Navickas nutarė, kad „taip bus geriau“.

„S. Žukevičius organizuotos grupuotės nariams sudarė sąlygas legalizuoti iš nusikalstamos veikos – prekybos narkotikais gautus pinigus“, – yra sakiusi byloje valstybinį kaltinimą palaikiusi prokurorė Vilma Vidugirienė.