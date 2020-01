O netrukus, kai buvo išleistas iš įkalinimo įstaigos, feisbuke vyras pasidalino nuotrauka, kurioje buvo užfiksuotas su dailia mergina: „Na, negali visą laiką nesisekti. Pagaliau ir aš laimingas.“

Tačiau ši sulaukta laimė truko neilgai – šiandien A. Mateika yra suimtas ir laukia verdikto: Vilniaus apygardos prokuratūros duomenimis, anksčiau net penkis kartus teistas vyras praėjusių metų vasarą itin žiauriai nužudė ir išžagino savo draugę – medicinos slauge dirbusią Adą P.

Labai sunkų nusikaltimą A. Mateika, įtariama, padarė dar neišnykus ankstesniam teistumui – penktą kartą jis buvo nuteistas praėjusių metų gegužę, kai teismas jį pripažino kaltu dėl viešosios tvarkos sutrikdymo. O kiti teistumai susiję su vyro naudotu smurtu prieš dabar jau buvusią žmoną, kartą jis buvo nuteistas, nes davė policininkui kyšį už tai, jog šis, atvykęs į iškvietimą, jį paliktų namuose, o nevežtų į policijos komisariatą.

Alkoholis ir smurtas, atrodo, buvo A. Mateikos gyvenimo kasdienybė. O ją praskaidrindavo medicinos slauge dirbusi šiek tiek už vyrą vyresnė jo draugė Ada P. Su ja A. Mateika susipažino maždaug prieš dvejus metus, kai kai dalyvavo viename draugo surengtame vakarėlyje. Ir netrukus dailią moterį patraukė į savo pusę.

Ada P. oficialiai buvo susituokusi, bet su savo vyru jau keletą metų nebegyveno – pora buvo nutarusi pasukti skirtingais keliais. Tiesa, duotų santuokos įžadų jie dar nebuvo spėję nutraukti, tai planavo padaryti, bet nesuspėjo.

Baudžiamojoje byloje nukentėjusiuoju pripažintas Ados P. sutuoktinis neslepia, kad jo žmona turėjo problemų dėl alkoholio vartojimo. „Tai buvo liga ir niekas jai jau nebegalėjo padėti“, – neslėpė jis.

Vyras prisipažino, kad nors ir su sutuoktine kartu nebegyveno, tačiau palaikė draugiškus santykius, be to, nuolat rūpinosi, jog būtų sumokėti komunaliniai mokesčiai už jiems abiems nuosavybės teise priklausantį butą sostinės Jonažolių gatvėje. Jis yra visai netoli Greitosios pagalbos ligoninės Lazdynuose, kur Ada P. ilgą laiką dirbo. Bet darbą prarado dėl girtavimo, o kartą, kai per išgertuves buvo sužalota, net atsisakė vykti į ligoninę, nes buvo... gėda.

Gėda, kad ją tokią pamatys buvę kolegos.

Ne kartą pagalbos ranką sutuoktinei ištiesęs jos vyras Adą P. netrukus įdarbino Santariškėse, bet ir čia ji ilgai neužsibuvo – alkoholis darė savo. O kai praėjusių metų sausį sutuoktiniai pardavė žemę ir pasidalino turtą, moters gyvenimas ėmė išvis griūti – didelę pinigų sumą gavusi medicinos slaugė nesugebėjo su jais tvarkytis ir ėmė nuolat girtauti. Ne viena – su A. Mateika. O šis, vertęsis individualia veikla, metė darbą ir nustojo remontuoti butus.

Kaimynystėje gyvenantis buvęs pareigūnas sakė, kad pora į parduotuvę alkoholio eidavo pirkti net tris kartus per dieną – ryte, kai tik buvo pradedama kvaišalais prekiauti, popiet ir prieš pat parduotuvės uždarymą. Dėl nuolatinių išgertuvių ir kylančių konfliktų kentėjo kaimynai, į pagalbą nuolat buvo kviečiami policijos pareigūnai, tačiau niekas nesikeitė. Nors moteris savo draugą kartais iš namų išvarydavo, tačiau šis vėl ir vėl sugebėdavo suminkštinti Ados P. širdį ir ši vyrą vėl įsileisdavo. Nesvarbu, kad jos kūnas ir veidas būdavo nusėtas mėlynėmis.

„Griuvau“, – nuolat teisindavosi moteris.

Išgertuvės moters namuose vyko ir praėjusių metų gegužės pabaigoje – pora keletą dienų girtavo, o birželio 2 d. greitosios pagalbos medikai ir policija sulaukė A. Mateikos skambučio: ryte atsibudęs vyras pamatė, kad jo draugė nebekvėpuoja. Nors ją dar bandė gaivinti, bet jau buvo per vėlu.

Kai į daugiabutį atvyko policijos pareigūnai, A. Mateika buvo sulaikytas, bet tą pačią dieną paleistas. Tada, kaip pats sakė, gėrė iš sielvarto, bet po kelių dienų, kai teismo medicinos ekspertai pateikė pirmines išvadas, kad moteris, įtariama, buvo nužudyta, vyras vėl buvo sulaikytas, o po to ir suimtas. Už grotų A. Mateika laikomas iki šiol.

Iš karto po sulaikymo per apklausą vyras prisipažino, kad draugę sumušė, nes norėjo su ja pasimylėti. Tai ir padarė, bet tik po to, kai ši jau nebegalėjo priešintis. Kad smurtavo prieš Adą P., A. Mateika netrukus nurodė ir savo surašytame nuoširdžiame prisipažinime, tačiau šiandien tikina, kad per apklausą jo prisipažinimas buvo išgautas neteisėtai, esą pareigūnai prieš jį smurtavo ir privertė pasirašyti parodymus. Neteisėtai esą buvo parašytas ir nuoširdus prisipažinimas: „Dabar aš kaire ranka geriau parašyčiau nei tada dešine parašiau.“

Tuo metu ekspertai teigia, kad Adai P. kelių parų laikotarpyje buvo suduoti ne mažiau kaip 29 smūgiai į galvą ir įvairias kūno vietas, o moteris mirė kraujui išsiliejus į smegenis. Moters gyvybę galbūt būtų pavykę ir išgelbėti, jeigu būtų laiku suteikta pagalba. Kodėl nekvietė medikų anksčiau, vyras taip ir negalėjo paaiškinti, tačiau dabar tikina, kad po sulaikymo uždarytas į policijos areštinę matė „baltus arklius“, taip pat kameroje rankomis glostė sienas.

Kad vyrą buvo ištikusi baltoji karštligė, esą patvirtino ir vienas vyras, kuris su A. Mateika buvo laikomas toje pačioje kameroje – esą jis elgėsi neadekvačiai, jam nuolat vaidenosi.

Tuo metu A. Mateikos advokatas sako, kad dar neaišku, ar Ada P. galėjo mirti nuo kaltinamojo suduotų smūgių – esą ekspertai negali pasakyti, nuo kurio konkretaus suduoto smūgio ar nuo sužalojimų, kuriuos moteris patyrė griuvinėdama, įvyko komplikacijos ir nukentėjusiosios mirtis. Bet tai žada išsiaiškinti Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, kuri į pagalbą pasitelks teismo medicinos ekspertus.

Jeigu teisme bus įrodyta A. Mateikos kaltė, jam grės laisvės atėmimo iki dvidešimties metų laisvės atėmimo bausmė.