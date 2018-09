Vilniaus apskrities policijos duomenimis, T. Kosciuškos gatvėje darbininkai aptiko daiktą, panašų į karo laikų artilerijos sviedinį. Dėl radinio apie vidurdienį paskelbtas planas „Skydas“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.