Veždamas du įtartinus užsieniečius į Lenkiją, pavežėjas stabtelėjo prie kelyje patruliavusių pasieniečių

Tyrimo metu paaiškėjo, jog Šri Lankos pilietis į Latviją pateko, neteisėtai kirtęs sieną iš Baltarusijos. Pasinaudodamas Ukrainos pilietės paslaugomis, jis iš Latvijos per Lietuvą ir Lenkiją planavo pasiekti vieną iš Vakarų Europos valstybių.

VSAT Varėnos pasienio rinktinėje dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki 6 metų. Be to, gali būti konfiskuota ir transporto priemonė, kuria buvo gabenti neteisėti migrantai.