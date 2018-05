V. Stankevičiui buvo pareikšti kaltinimai dėl seksualinės prievartos prieš mažametę. Bet Vilniaus apygardos teismas patikėjo prieš tai jau kelis kartus teisto romo tvirtinimu, kad jis nežinojęs, jog mergaitei dar nesukakę 14 metų (nuo 14 metų vaikai laikomi nepilnamečiais ir bausmės už nusikaltimus prieš juos numatytos švelnesnės, nei už nusikaltimus prieš mažamečius). Zoltikas buvo nuteistas ne už mažametės, o už nepilnametės išžaginimą ir išprievartavimą.

Prieš tai jau tris kartus teistam (kartą dėl taip pat panaudotos seksualinės prievartos) V. Stankevičiui buvo skirti 6 metai laisvės atėmimo.

Be to, teismas nutarė, kad nuteistasis nukentėjusiajai privalo sumokėti 3 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimą.

Bylos duomenimis, 2014-ųjų gegužės 21-ąją V. Stankevičius su viena dvylikamete mergaite važinėjosi automobiliu po Vilnių. Kai ši pareiškė, kad nori atlikti gamtinius reikalus, vyras pasiūlė nuvažiuoti į butą Pelesos g., kur gyvena, ir pasinaudoti tualetu. Nieko blogo neįtardama mažametė sutiko su bičiulio pasiūlymu. Bute mergaitė patyrė prievartą – vyras ją ne tik išžagino, bet ir seksualiai prievartavo, lytinį aktą atlikęs analiniu būdu.

Apie patirtą prievartą mažametė pasiskundė savo tėvams, šie kreipėsi pagalbos į policiją. V. Stankevičiui buvo pateikti kaltinimai dėl to, kad jis seksualinę prievartą panaudojo prieš mažametę, tačiau vyras tikino nežinojęs, jog ji yra tokia jauna. Be to, jis bandė įrodyti, kad nukentėjusioji sutiko su juo turėti intymių santykių, tačiau dvylikametė tai kategoriškai paneigė.

Susituokęs V. Stankevičius gaus teisė į ilgalaikius pasimatymus. Pataisos namuose kartą per 2 mėnesius leidžiamas vienas ilgalaikis (1 para) pasimatymas.