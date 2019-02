Pernai gegužės 26 dieną nukentėjusysis kreipėsi į Alytaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą dėl to, kad atvykęs į savo sodybą, esančią Alytaus rajone, pastebėjo išlaužtas ūkinio pastato duris ir pasigedo ūkiniame pastate buvusių daiktų. Atvykusiems pareigūnams apžiūrint įvykio vietą, nukentėjusysis pamatė ant ūkinio pastato grindų sutryptą cigaretės nuorūką, ją parodė policijos pareigūnams ir paaiškino, kad jo namuose niekas nerūko, todėl gali būti, kad nuorūką bus palikęs asmuo, kuris ir pagrobė daiktus. Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimo centro biologinių tyrimų specialistams atlikus DNR tyrimą, nustatyta, kad ant cigaretės nuorūkos, paimtos apžiūrint įvykio vietą, rastų žmogaus biologinių pėdsakų genotipas sutampa su kaltinamojo K. G. genotipu. Bylos duomenimis, K. G. savo kaltę pripažino ir nurodė, kad gegužės 24 dieną, išlaužęs ūkinio pastato medinės konstrukcijos dalį, įsibrovė į patalpą ir pagrobė svetimą turtą: trimerį, savaeigę žoliapjovę, benzininį pjūklą bei kitus ūkinės paskirties daiktus. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgė į kaltinamojo asmenybę ir atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes – kaltinamasis visiškai pripažino kaltę, dėl savo poelgio gailisi, tačiau K. G. nusikalto jau ne pirmą kartą, jis anksčiau buvo aštuonis kartus teistas už tyčinius nusikaltimus nuosavybei, teistumas neišnykęs, kaltinamasis taip pat daug kartų baustas administracinėmis nuobaudomis už įvairius nusižengimus ir jam paskirtų baudų nemokėjo. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, teismas pripažino vyrą kaltu padarius nusikaltimą ir paskyrė jam dvejų metų laisvės atėmimo bausmę bei priteisė draudimo bendrovei 453,38 eurų turtinę žalą. Šis nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.

