Prie Masčio ežero buvo pastebėtas aštuoniolikmečio vairuojamas motociklas, kuris važinėjo pėsčiųjų ir dviračių takais. Už tokio pobūdžio Kelių eismo taisyklių pažeidimą numatyta 30-90 eurų bauda. Tačiau tai dar ne viskas.

Dėl tuo metu tik pačiam motociklo vairuotojui žinomų priežasčių, pamatęs, kad policijos pareigūnai įjungė specialius šviesos ir garso signalus, vaikinas ne sustojo, o padidinęs greitį nurūko tolyn, praneša Telšių apskrities policija.

Pareigūnams teko ne tik vytis motociklininką, bet prireikė ir per garsiakalbį reikalauti sustoti. Tačiau motociklo vairuotojas taip skriejo Telšių miesto gatvėmis, kad jam buvo nė motais degantis raudonas šviesoforo signalas, reguliuojantis pėsčiųjų perėją. Laimei, tuo metu per perėją nėjo žmonės. Be to, jaunuolis važiavo ne vienas – kartu vežėsi septyniolikmetį bičiulį.

Policijos pareigūnų profesionalumo dėka, Gėlių gatvėje motociklo vairuotojas ir jo keleivis buvo pričiupti užblokuojant kelią. Motociklininkas teisinosi, kad nesuprato, jog yra stabdomas policijos, o motociklo variklio garsas buvęs toks didelis, kad nei vairuotojas, nei keleivis negirdėjo juos besivejančio tarnybinio policijos pareigūnų automobilio sirenų.

Aiškinantis įvykio aplinkybes, nustatyta, kad motociklas – techniškai tvarkingas, įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka, draustas civilinės atsakomybės draudimu. Motociklo vairuotojas – blaivus, turintis teisę vairuoti.

Vėliau motociklo vairuotojas teigė, kad nepakluso teisėtam policijos pareigūnų reikalavimui sustoti, bijodamas prarasti vairuotojo pažymėjimą už važinėjimą pėsčiųjų ir dviračių takais.

Dabar jaunuolis tikrai turės atsisveikinti su vairuotojo pažymėjimu – nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę užtraukia baudą nuo 850 iki 1200 eurų bei teisės vairuoti atėmimą nuo 3 iki 5 metų. Be to, gali būti konfiskuotas motociklas „Yamaha“.