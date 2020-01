Nelaimė įvyko pėsčiųjų perėjoje, kai greitosios pagalbos automobiliai iš Kalvarijų g. įvažiavo į Konstitucijos pr. Tarp jų prabėgti bandžiusi moteris užkliuvo už maždaug 5 metrų ilgio troso, krito, susižalojo galvą (medicinos pagalba suteikta vietoje, į ligoninę vežti neprireikė).

Nukentėjusi pėsčioji sekmadienį DELFI papasakojo, kaip, pasak jos, įvyko nelaimė: „Aš ėjau per žalią šviesą, o tuo metu viena greitoji buvo pravažiavusi sankryžą, o kita tęsė manevrą per raudoną šviesą. Posūkyje tempimo fakto tamsoje neįžiūrėjau, nes automobiliai nebuvo specialiai paženklinti, kad tikrai matytųsi, jog yra tempimas. Posūkyje tai atrodė kaip normaliai važiuojantys du nepriklausomi automobiliai. Virvės tikrai nesimatė, ji niekaip nebuvo paženklinta, jokių signalų ar švyturėlių nebuvo, vairuotojai paskui sakė, kad nepaženklino, nes staigiai susiorganizavo tempimą.

Aš nieko nesuvokiau, kas įvyko, bet kai tėškiausi ir nepakilau, pribėgo vienas vairuotojas ir aš paklausiau, kas man įvyko ir kodėl aš griuvau. Atsisukau ir pamačiau virvę – jis parodė“.

Moteris teigia, kad nemenkai nukentėjo veidas, materialiniai nuostoliai siekia per 600 eurų, be to, ji patyrė šoką.

Nukentėjusioji sako norinti tik pasidengti tiesioginius grynus nuostolius, o jokios kitos žalos atlyginimo nereikalausianti.