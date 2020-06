Už galimai neteisėtą duomenų rinkimą nuo tarnybos nušalinta pareigūnė

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kėdainių rajono policijos komisariato pareigūnei Kauno apskr. VPK Imuniteto valdyboje atliekamo ikiteisminio tyrimo metu šiandien, birželio 17 d., pranešta apie įtarimus pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 str. 1d., dėl to, kad ji piktnaudžiavo tarnybos policijoje suteiktomis galimybėmis naudotis neviešo pobūdžio informacija ir naudotis Policijos informacinėje sistemoje esančiais duomenimis. T. y. dėl to, kad ji, vykdydama pažįstamų asmenų prašymus, be teisėtų pagrindų Policijos informacinės sistemos registruose surinkusi duomenis apie privatų asmenų gyvenimą juos perduodavo pašaliniams asmenims.

Pareigūnei paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Ji nušalinta nuo pareigų. Dėl informacijos apie duomenų apie privatų asmens gyvenimą rinkimo įtarimai pareikšti ir privačiam asmeniui.

Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 str. 1d., už pikniaudžiavimą numatyta atsakomybė - bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.

Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai.