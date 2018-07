21 metų kaltinamasis D. K. neteisėtai siuntėsi psichotropinę medžiagą MDMA bei, neturėdamas leidimo, gabeno ją per Lietuvos sieną, pranešė teismas. Bylos duomenimis, šiemet vasario 26 dieną, D. K. savo namuose studentų bendrabutyje, Vilniuje, internete, pasinaudodamas anoniminio naršymo programa „Tor browser“, tinklalapyje „Dream market“, iš nenustatytų asmenų Didžiojoje Britanijoje užsisakė psichotropinę medžiagą – vieną tabletę MDMA. Jaunuolis už tabletę sumokėjo virtualia valiuta „Bitcoin“ 8,04 GBP (9,14 eur.), nurodė narkotinę medžiagą atsiųsti paštu į jo gyvenamąją vietą. Tačiau siuntos vaikinas negavo, nes ji buvo sulaikyta. Kovo 13 dieną siuntą patikrinimo Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnai. Peršvietus siuntą rentgeno aparatu, joje buvo matoma tabletė su kaukolės logotipu. Įtarus, kad tai gali būti psichotropinė medžiaga, siunta sulaikyta. Atlikus ekspertizę, nustatyta, kad D. K. neteisėtai siuntėsi psichotropinę medžiagą MDMA, kurioje yra 0,2467 g (46,9 proc.) gryno MDMA (3,4 – metilendioksimetamfetamino). Ši psichotropinė medžiaga yra įtraukta į sveikatos apsaugos ministro patvirtintų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus. Už neteisėtą narkotinių medžiagų įsigijimą, gabenimą ir siuntimą, neturint tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, jaunuoliui paskirta subendrinta 1,2 tūkst. eurų bauda. Muitinės kriminalinė tarnyba skelbia per pusmetį pradėjusi 129 ikiteisminius tyrimus dėl pašto siuntose į Lietuvą siųstų kvaišalų. „Kovoje su narkotikų kontrabanda nesikeičia ankstesnių metų tendencijos – absoliuti dauguma ikiteisminių tyrimų (129) pradedami dėl kvaišalų pašto siuntose. Tarp siunčiamų narkotinių medžiagų dažniausiai pasitaiko ekstazis arba kanapės, tokios siuntos Lietuvą pasiekia daugiausia iš Nyderlandų, Ispanijos ir Didžiosios Britanijos“, – rašoma pirmadienį paskelbtame MKT pranešime. Narkotikus dažniausiai siunčiasi jaunimas, tad daugeliui jaunuoliui tokie poelgiai kainuoja teistumą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.