Policija pranešė, kad organizuota grupė kaltinama dėl neteisėto didelio kiekio narkotinių medžiagų įgijimo, laikymo ir gabenimo turint tikslą jas parduoti, baudžiamąją bylą.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2018 metų pabaigoje 4 kaltinamieji, susibūrę į organizuotą grupę, sutarė įsigyti, gabenti ir laikyti didelius, narkotinės medžiagos – heroino, kiekius. Visų pirma, bylos duomenimis, kaltinamieji pasiskirstė vaidmenimis: vienas jų turėjo rūpintis narkotinių medžiagų įgijimu, gabenimu, perfasavimu, prekyba. Jis kartu su sutuoktine, kita kaltinamąja, taip pat įsipareigojo savo namuose draudžiamas medžiagas laikyti.

Dar vienas kaltinamasis be prekybos taip pat žadėjo pasitarnauti ir padėti draudžiamas medžiagas pargabenti. Trečiasis organizuotos grupės narys taip pat sutiko užsiimti prekyba, o ketvirtoji kaltinamoji be to, kad savo gyvenamojoje vietoje įsipareigojo draudžiamas medžiagas laikyti, taip pat turėjo rūpintis slaptu ir užkoduotu tarpusavio bendravimu mobiliaisiais telefonais.

Bylos duomenimis, 2018 metų pabaigoje, kaltinamasis, įsipareigojo padėti ir draudžiamas medžiagas pargabenti, o Jonavoje įgijo didelį heroino, kiekį. Draudžiamos medžiagos, kaip įtariama, turėjo būti pargabentos į sutuoktinių namus, tačiau vykstant į Klaipėdą kaltinamasis su pirkiniu buvo sulaikytas pareigūnų.

Ikiteisminio tyrimo duomenų visuma leidžia pagrįstai įtarti, kad likusi trijulė neišsigando ir neteisėtos veiklos nenutraukė. Bylos duomenimis, po keleto mėnesių uostamiestyje buvo sulaikyta jauna pora už 20 eurų įsigijusi draudžiamas medžiagas iš dar vieno organizuotos grupės nario.

Trys organizuotos grupės nariai anksčiau teisti nuo 11 iki 19 kartų, daugiausia už vagystes, saugomų teritorijų ar gamtos paveldo objektų sunaikinimą ar sugadinimą, taip pat už analogiškus nusikaltimus, susijusius su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. Vienintelė organizuotos grupės narė moteris anksčiau teista nebuvo.

Šioje byloje kaltinimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti, pareikšti ir porai, įsigijusiai heroiną.

Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis dideliais kiekiais turint tikslą jas platinti baudžiama laisvės atėmimu nuo 8 iki 10 metų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str., asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.