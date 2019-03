Specialistai kaltinti, kad netinkamai prižiūrėjo dūmtraukio įrengimą, dėl ko kilo didžiulių nuostolių padaręs gaisras. Sprendimą bylą nutraukti kovo 28 dieną priėmė apeliacine tvarka ją išnagrinėjęs Šiaulių apygardos teismas. Jis pakeitė Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų nuosprendį, kuriuo projekto vadovė Regina Tumpienė, techninis prižiūrėtojas Vytautas Liubinas ir statybos vadovas Voldemaras Motiekaitis buvo nuteisti laisvės atėmimo bausmėmis jas atidedant. Apeliacine tvarka bylą nagrinėjęs teismas konstatavo, kad kaltinamųjų veiksmai baigti 2010 metais ir jiems turėtų būti taikoma penkerių metų senatis, nes teigti, jog jie siekė, kad padariniai atsirastų vėliau nei vykdyti darbai, – nelogiška. Susiję straipsniai: Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno gaisro kaltininkas gali būti priverstas ieškoti 3 mln. eurų Tytuvėnų šventovės gaisro byloje – netikėtas posūkis „Būtų visiškai nelogiška teigti, kad R. Tumpienė, kaip projekto vadovė, V. Liubinas, kaip statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir V. Motiekaitis, kaip statybos vadovas, būtų norėję, kad dėl jų veikimo ar neveikimo kiltų pasekmės – įvyktų gaisras ir gaisro metu būtų padaryta didelė žala, būtų sunaikintos ir sugadintos didelės kultūrinės reikšmės turinčios vertybės, – rašoma teismo nutartyje. – Dėl to, kolegijos vertinimu, R. Tumpienei, V. Liubinui ir V. Motiekaičiui inkriminuoti nusikaltimai negali būti laikomi trunkamaisiais nusikaltimais, šiuo atveju spręstina, kad visi R. Tumpienės, V. Liubino ir V. Motiekaičio veiksmai buvo baigti 2010 m. kovo 29–31 d. laikotarpiu įrengus dūmtraukį.“ Bylos duomenimis, įrengiant dūmtraukius nesilaikyta saugių atstumų, dėl to nuo įkaitusių dūmtraukių užsiliepsnojo medinės stogo konstrukcijos ir vienuolyno palėpėje kilo gaisras. Jo metu sunaikinti bei sugadinti Tytuvėnų Bernardinų vienuolyno ekspozicijos patalpoje buvę 60 eksponatų. Viena vertybė buvo paskelbta bažnyčios vertingąja savybe – Procesijų altorėlis su paveikslais „Nekaltojo Prasidėjimo Švč. mergelė Marija ir Šv. Juozapas“. Sunaikintos ir sugadintos 24 kultūros vertybės, įrašytos į Kultūros vertybių registrą. Bylos duomenimis, gaisro padaryta žala valstybei ir parapijai siekė daugiau kaip 1,8 mln. eurų. 2017 metais Šiaulių apygardos teismas kaltu dėl gaisro pripažino Tytuvėnų piligrimų centro vadovą Praną Jurkaitį. Jam skirta vienų metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymas atidėtas pusantrų metų. Nustatyta, kad suveikus gaisro signalizacijai, P. Jurkaitis ją atjungė, perkrovė, nepatikrino, kodėl ji suveikė, ir išėjo. Kaip BNS informavo Šiaulių apygardos prokuratūros atstovė, antrasis ikiteisminis tyrimas dėl gaisro aplinkybių buvo pradėtas teisme nagrinėjant pirmąją Tytuvėnų bažnyčios gaisro bylą ir atlikus ekspertizę, po kurios paaiškėjo papildomi duomenys apie galimus pažeidimus rekonstruojant pastatą.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.