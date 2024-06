Trys norvegai į Lietuvą atvyko vogtais automobiliais

To paties patikrinimo metu buvo sustabdyta 41-erių Norvegijos pilietė, vairavusi kemperį „VW California“ su vokiškais registracijos numeriais. Pasieniečiai suabejojo dėl moters pateikto neva Norvegijoje išduoto vairuotojo pažymėjimo. Įtariama, kad jis – padirbtas. Be to, paaiškėjo, kad ir šio automobilio pasigesta jo registracijos valstybėje – Vokietijos policija yra paskelbusi mikroautobuso paiešką.