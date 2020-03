Trys lietuviai bandė nelegaliai patekti į Lietuvą ir buvo sučiupti pasieniečių

Pasienyje su Latvija sulaikyti trys neleistinoje vietoje sieną perėję lietuviai. Šiuo metu Lietuva yra įvedusi laikiną kontrolę prie Europos Sąjungos vidaus sienų. Dėl to ir sieną su Latvija galima kirsti tik per tris vietas - Saločių, Būtingės ir Smėlynės punktus. Jei trijulė būtų vykusi per juos, jokių problemų nebūtų kilę, praneša VSAT.