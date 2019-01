Tai BNS pranešė teismo pirmininkas Laimondas Noreika. Prokuratūra mano, kad įtariamasis gali nuo slėptis nuo ikiteisminio tyrimo ir trukdyti procesui, todėl kreipėsi į teismą dėl suėmimo.Teismo nutartis turėtų būti paskelbta trečiadienio pavakarę. „Manau, kad įtariamasis gali nuo slėptis nuo ikiteisminio tyrimo ir trukdyti procesui“, - BNS suėmimo skyrimo pagrindus vardijo bylos tyrimą kontroliuojantis prokuroras Kęstutis Jasaitis. Tragišką avariją sukėlusiam vairuotojui pareigūnai pareiškė įtarimus dėl trijų žmonių žūties, esant apsvaigus nuo alkoholio. Kariui buvo nustatytas 1,26 promilės girtumas. Susiję straipsniai: Pirmąją Naujųjų metų naktį – siaubinga avarija Marijampolėje: trys žuvę, trys sužaloti Tragišką avariją Marijampolėje sukėlusiam kariui pareikšti įtarimai, svarstoma dėl jo suėmimo Jaunas vairuotojas anksčiau yra padaręs Kelių eismo taisyklių pažeidimų, tačiau jie nebuvo šiurkštūs. Avarijos sukėlimu įtariamas vyras iki šiol buvo laikomas areštinėje, jis buvo apklaustas dėl įvykio. Kaip skelbė Krašto apsaugos ministerija, 28 metų vairuotojas tarnavo Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione Marijampolėje, jis yra profesinės karo tarnybos vyresnysis eilinis. Tarnybą pradėjo 2016 metais. Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento viešųjų ryšių atstovas kapitonas Andrius Dilda BNS sakė, kad policijos tyrimo išvadomis bus remiamasi atliekant vidinį patikrinimą. „Dabar jokių veiksmų negalime imtis, kol policija nebaigs tyrimo“, – teigė karininkas. Pagal kariuomenės drausmės statutą, kariui gali būti skirtos įvairios bausmės – nuo įspėjimo iki atleidimo. Marijampolėje antradienio naktį susidūrus automobiliams žuvo trys žmonės, dar trys buvo sužeisti. Pranešimas apie avariją Marijampolėje, Šermukšnių gatvėje 3, Bendruoju pagalbos telefonu gautas 3 val. 6 minutės. Kaip BNS informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovai, susidūrus automobiliams „Audi A4“ ir „Volkswagen Golf“, žuvo du pastaruoju automobiliu vykę suaugusieji. Vėliau mirė ir su tėvais vykęs 16-metis sūnus. Automobilio „Audi A4“ vairuotojas, gimęs 1990 metais, iš avarijos vietos buvo pabėgęs, bet vėliau buvo surastas laukuose ir dėl sužalojimų nuvežtas į ligoninę. Avarijos metu nukentėjo dar du „Volkswagen“ vykę vaikai – jie buvo prispausti, prireikė ugniagesių gelbėtojų pagalbos juos vaduojant. Jie pristatyti medikams. Avarija įvyko miesto ribose, todėl transporto priemonės turėjo važiuoti ne didesniu nei 50 kilometrų per valandą greičiu. Pagal automobilių apgadinimus ir pasekmes, pareigūnai spėja, kad greitis galėjo būti viršytas. Kaip skelbė žiniasklaida, žuvęs 40-metis automobilio vairuotojas buvo blaivus, jis rūpinosi saugiu šeimos atvežimu per naujuosius.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.