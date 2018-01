Avarija įvyko automobiliui BMW bandant pabėgti nuo policijos pareigūnų. Policijos departamentas pranešė, kad apie 3.20 val. Nuokalnės gatvėje policijos pareigūnams nestojo stabdomas BMW, vairuotojas padidinęs greitį nuvažiavo. Patruliai tarnybiniu automobiliu bandė vytis nestojusį automobilį. Po kelių minučių nestojęs automobilis rastas prieš įvažiuojant į Šiaurės prospekto ir S. Žukausko gatvių žiedinę sankryžą, mašina buvo atsitrenkusi į stulpą. Atvykę greitosios pagalbos darbuotojai vairuotojui ir dviem keleiviams konstatavo mirtį. Dar du keleiviai išvežti į ligoninę. Kaip BNS teigė Kauno apskrities policijos vadovas Darius Žukauskas, visi žuvusieji – 25-27 metų amžiaus. Daugiau įvykio aplinkybių policija žada pateikti vėliau trečiadienį. Čia galite stebėti tiesioginę transliaciją iš policijos spaudos konferencijos.











903 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.