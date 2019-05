Praėjusių metų kovo pabaigoje mediniame namelyje Kaune, Tunelio gatvėje, kilo didžiulis gaisras. Ugniagesiai ir medikai dėjo visas pastangas, tačiau nelaimės metu žuvo du 2 ir 5 metų vaikučiai. Jie buvo palikti vieni namuose, kurių langai buvo grotuoti. Išsigelbėti mažyliams nebuvo jokių šansų.

Kas lėmė tokią skaudžią nelaimę? Iš Kauno reikėtų persikelti į Pagėgius. Čia prasideda istorija.

Keturi vaikai

V. B. kilusi iš Pagėgių. Ilgą čia ilgą laiką ji ir gyveno pas savo tėvą.

Vyriausiasis berniukas kuriam pats du kartus pasiprašė į Pagėgių globos namus, nei gyventi su motina.

„Berniukas, kuriam dabar 14 metų, neapsikentė nuolatinio jos girtavimo. Nuolatinio nebuvo namuose. Tuomet devynerių berniukas turėjo rūpintis savo mažesniaisiais broliu ir sese. Vaikui tai buvo per didelė našta – vaikai buvo paliekami be priežiūros, be maisto. Įsivaizduokite, kol vaikas buvo globos namuose, motina jam nė karto neskambino ir nė karto nebuvo nuvykusi aplankyti“, - pasakoja šaltinis.

Dar vieno vaiko V. B. atsisakė vos gimusio. Jis šiuo metu auga kitoje šeimoje.

Galiausiai moteris paliko vyriausiąjį sūnų vieną namuose, pasiėmė mažesnius vaikus ir išvyko į Kauną pas savo motiną.

„Vaiko teisės jau lipo jai ant kulnų. Vienas vaikas jau buvo pasiprašęs į globos namus. Kai jis pasiprašė antrą kartą, ji pasiėmė vaiką ir išvažiavo į Kauną“, -

Moteris su dviem vaikais apsigyveno Tunelio gatvėje, gretimame name prie savo mamos.

Dar vienas svarbus dalykas – vaikų tėvo vaidmuo šioje istorijoje. Kaltinamosios mama neleido porai gyventi kartu, nes esą „vyras veda moterį iš kelio“.

„Jie vis tiek bendravo labai intensyviai. Jie tai slėpė nuo visų, įskaitant ir savo motiną, nes motina ją būtų išmetusi iš namų“, - sakė šaltinis.

V. B. teigė, kad vaikų tėvas nesirūpino vaikais, tačiau išsiaiškinta, kad vyras nuolat lankydavo vaikus bei jais rūpindavosi. Vienas iš pavyzdžių – pilnas šaldytuvas maisto. Nustatyta, kad būtent tėvas parūpino šį maistą.

Lemtinga diena

Praėjusių metų kovo 26-oji buvo pirmadienis. Moteris žinojo, kad turi būti pervesti pinigai.

„Tam, kad nebūtų nuskaičiuoti pinigai už Pagėgiuose gyvenantį berniuką, moteris išskubėjo išsigryninti pinigus – kuo skubiau nusiimti pinigus nuo kortelės, kad nebūtų nuskaičiuotos skolos“, - pasakojo šaltinis.

Moteris paliko vaikus vienus namuose bei užrakinusi duris išvyko. Keista, kad ji nepaprašė šalia gyvenančios mamos prižiūrėti mažylių. Tačiau tokia praktika jai buvo įprasta – nustatyta, kad nuo 2018 m. pradžios iki kovo 26-osios V. B. vienus vaikus visai nakčiai buvo palikusi net 19 kartų.

Šį kartą pakako vos valandos tragiškai nelaimei – motina paliko vaikus namuose su užkurta krosnimi. Specialistai nustatė, kad gaisras kilo dėl netvarkingo dūmtraukio, o vaikai mirė apsinuodiję smalkėmis. Grįžusiai vaikų motinai buvo nustatytas 0,09 promilės girtumas. Tuomet ji buvo sulaikyta.

2016 metais ji administracine tvarka jau bausta už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaiko interesams.

Moteris dalyvavo žuvusių vaikų laidotuvėse, o vėliau, artimųjų teigimu, nė karto kapuose nesilankė.

Vaikų motina sveika ir darbinga, tačiau niekur nedirbo, nors mokėsi siuvėjos amato.

Moteriai pareikšti kaltinimai pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius – dėl neatsargaus gyvybės atėmimo ir dėl piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis. Byla bus nagrinėjama uždaruose teismo posėdžiuose.