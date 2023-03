Tokių reidų seniai nebuvo: kone aptvėrę Vilnių gausios policijos pajėgos iš vairuotojų sulaukė ir grasinimų, ir maldavimų

Pareigūnų pajėgos vakare išsiskirstė į įvairias sostinės prieigas. Per tris valandas įkliuvo 7 prie automobilio vairo sėsti jau neturėję vairuotojai. Trims iš jų gresia labai rimti nemalonumai – keliamos baudžiamosios bylos.

Girti drąsuoliai įkliuvo vos ėmus tikrinti

Pirmieji alkoholį ir vairavimą suderinti bandę drąsuoliai įkliuvo Rykantuose. „Volkswagen“ vairavusiam vyrui nustatytas 1,69 prom. girtumas. Šis vyras elgėsi gana ramiai. „Dacia“ vairuotojas tiek daug leistinos vairuoti neviršijo, tačiau nustačius 0,65 prom. girtumą taip pat teko lipti iš vairuotojo vietos. Kone tuo pat metu Grigiškėse pareigūnams įkliuvo neblaivus „Audi“ vairavęs vyras, jam nustatytas 0,55 prom. girtumas.

Šiltais orais itin populiarią Vilniaus dalį patikrinę pareigūnai taip pat neapsiriko. Žaliųjų ežerų gatvėje vienas po kito sustabdyti alkoholio padauginę vairuotojai. Nemalonumų prisidarė „Citroen“ vairavęs ukrainietis, kuriam nustatytas 0,91 prom. girtumas. Patikrintas „Ford“ vairuotojas alkoholio matuoklyje išvydo 0,53 prom. girtumą.



© DELFI / Erikas Skardžius



„Mercedes Benz“vairuotojų nesėkmės ir nepamatuota drąsa

Žvalgų ir Taurupio gatvėje patikrintų vairuotojų promilės aiškiai parodė, kad vyrai kaip reikiant prisiragavo, tačiau vis tiek nusprendė pasivažinėti. „Mercedes Benz“ vairuotojui nustatytas 2,08 prom girtumas. Vyrui akivaizdžiai nepatiko, kad įkliuvo, jo bičiulis taip pat prisijungė prie konfliktų paieškų, vis bandė provokuoti pareigūnus, elgėsi agresyviai. Vairuotojas ėmė išsisukinėti, esą neturi su savimi dokumentų, tačiau netrukus išsidavė, kad meluoja, o keliauninkams teko lipti lauk iš automobilio ir keisti savo planus – automobilis išgabentas į saugomų automobilių aikštelę.

Antrasis dosniai „įpūtęs“ vyras taip pat vairavo „Mercedes Benz“, alkoholio matuoklyje išvydo 2,45 prom. Šis, priešingai, nei jo pirmtakas, daugiau nemalonumų sau nebeieškojo, nes jų ir taip netrūko – vyras nė neturėjo teisės vairuoti.

Tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną arba mokė praktinio vairavimo būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, arba vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

Po šių vairuotojų nuotykių reidas nesibaigė, tik pareigūnai pakeitė patikros vietas.



© DELFI / Erikas Skardžius

Pasiteisinimai – lyg iš gausybės rago

Apie 22 val. LKPT ir VST pareigūnai nusprendė patikrinti Liepkalnio ir Buivydiškių gatves.

Vos išsirikiavus ekipažus Liepkalnio gatvėje į patikros vietą BMW automobiliu atvažiavo Romų tautybės moteris, kuri ėmė pasakoti, kad greitu metu planavo laikyti egzaminą vairuotojo pažymėjimui gauti, tačiau nespėjo.

Dar vienas patikrintas BMW – ir dar viena istorija be teisės vairuoti. Tik šis jaunuolis pareigūnams jau puikiai pažįstamas. Vairuotojas dar 2020 metasi viršijo greitį, už tai jis gavo baudą ir 3 mėnesiams atsisveikino su vairuotojo pažymėjimu. Matyt, jaunas vyras savo gyvenimo be automobilio neįsivaizdavo, tačiau vairuotojo pažymėjimo jis vis dar neturėjo 2021 metų lapkričio mėnesį, kai apgadino kitą automobilį ir pasišalino iš eismo įvykio. To paties įvykio metu jis pričiuptas neblaivus – jam buvo nustatytas kiek didesnis nei 1 prom. girtumas. Net ir gavęs didelę baudą ir draudimą 40 mėnesių sėsti prie automobilio vairo, jaunuolis aiškiai neįsisavino gyvenimo pamokos.

Įžūlaus drąsuolio biografijoje – ir daugiau „nuodėmių“: jis baustas už vagystes, viešosios tvarkos pažeidimus, karo prievolės vengimą bei už draudžiamų daiktų permetimą nuteistiesiems.

BMW vairuotojui teko ropštis iš automobilio ir keliauti pėstute, o automobilis atsidūrė saugomų automobilių aikštelę.

Rytas prasidėjo šampanu

Pažeidėjų gretas netrukus papildė dar viena moteris. Į reido vietą „Nissan“ automobiliu atvažiavusi moteris į alkoholio matuoklį įpūtė 0,79 prom. alkoholio. Vairuotoja ėmė teisintis, kad tik ryte gurkšnojo šampaną.

Buivydiškių gatvėje pareigūnai nustatė dar 4 girtus vairuotojus. „Toyota“ vairavusiai moteriai nustatytas 0,87 prom. BMW automobiliu tiesiai į pareigūnų rankas atvažiavęs vairuotojas bėdų prisidarė ne tiek ir daug viršijęs leistiną vairuoti normą – jam nustatytas 0,46 prom. girtumas. Dar du vairuotojai taip pat bėdų prisidarė dėl 0,47 prom. ir 0,71 prom. alkoholio.



© DELFI / Erikas Skardžius

Pareigūnai vakaro ir nakties reidų metu nubaudė dar tris vairuotojo pažymėjimo neturinčius drąsuolius.

Policininkai informuoja, kad tokie reidai vyks dažnai, tad ir ragina vairuotojus laikytis KET taisyklių.