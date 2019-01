Ši istorija prasidėjo praėjusių metų rugpjūčio 3 d., kai kelyje Vilnius-Kaunas Elektrėnų policininkai sustabdė automobilį „Audi“ ir jame aptiko per 300 narkotinių tablečių. Automobiliu važiavo trys 1998 m. gimę jaunuoliai. Paaiškėjo, kad narkotikus jie vežė į festivalį „Granatos live“.

Tiriant narkotikų platinimo bylą, įtariamųjų padaugėjo. Vienas iš jų (jo automobilyje nebuvo, apie jo dalyvavimą sužinota tyrimo metu) gruodžio 3 d. buvo pašauktas į privalomąją karo tarnybą Rukloje dislokuotame Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotajame pėstininkų batalione.

Sausio 25 d. jis buvo iškviestas į apklausą Elektrėnų policijos komisariate. Po apklausos kareivis buvo atvežtas į namus Vilniuje, Didlaukio g., ten buvo atlikta krata.

Kratos metu buvo rasta į sprogmenis panašių daiktų, todėl buvo įvestas planas „Skydas“, iškviesti antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ išminuotojai.

„Aro“ pareigūnai nustatė, kad rastieji daiktai - artilerijos sviedinys ir Antrojo pasaulinio karo laikų granata - nepavojingi. Rastas sviedinio korpusas tuščias, be sprogstamosios medžiagos. O granatoje kažkokios medžiagos likučių yra (ar tai sprogstamoji medžiaga, aiškinsis ekspertai), tačiau jos sprogdiklis buvo padėtas atskirai, be to, jis neveikiantis - be detonatoriaus.

13.07 val. planas „Skydas“ buvo atšauktas.

Įtariamasis šauktinis grąžintas į dalinį.