Kaip skelbta, gegužės 29 dieną Vilniuje, miškelyje Šiltnamių gatvėje, prie ligoninės, vyras užpuolė ir sužalojo mažametę. Dukrą išgelbėjo tėvas. 7 metų mergaitė dėl smaugimo žymių ant kaklo stebėti buvo paguldyta į ligoninę. 1954 metais gimęs vyras mergaitę užpuolė 14 val. 30 min., jis buvo neblaivus, nustatytas 2,49 promilės girtumas. Įtariamasis uždarytas į areštinę, vėliau jam skirtas dviejų mėnesių suėmimas. Pirmadienį vykusiame posėdyje teisėjas Mindaugas Ražanskas paskelbė, kad gautas probacijos tarnybos teikimas, jog V. Muraveikai skirta laisvės atėmimo bausmė, buvo lygtinai paleistas paskyrus įpareigojimus. Nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo rizika – 40 balų iš 168. Susiję straipsniai: Vilniuje, miškelyje, smaugtos septynmetės mama: nežinome, ar jis norėjo ją išprievartauti, ar nužudyti Septynmetės smaugikas ir anksčiau elgėsi kaip žvėris: sunku patikėti, kad tokį žmogų paleido pirma laiko Teisėjas M. Ražanskas stebėjosi, kodėl probacijos tarnyba nusprendė kreiptis dėl V. Muraveikos lygtinio paleidimo panaikinimo. „Kaip čia yra, kodėl šiuo atveju kreipėtės? Dėl to, kad vieną kartą žmogus pavartojo (alkoholio – BNS)?“ – stebėjosi teisėjas. Probacijos tarnybos atstovė priminė, kad V. Muraveika privalėjo nevartoti alkoholio, o pavartojęs alkoholio jis tapo agresyvus. Probacijos tarnyba fiksavo, kad vyras kurį laiką jis laikėsi įpareigojimų, tačiau buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, atsirado didelės žalos rizika, manant, kad gali padaryti didelę žalą kitiems asmenims. „Kad ikiteisminis tyrimas pradėtas, dar neįrodyta. Ikiteisminis tyrimas dar nieko neįrodo“, – posėdyje sakė teisėjas M. Ražanskas. Anot probacijos tarnybos atstovės Loretos Jasiulionienės, tarnyba privalo reaguoti į nuteistojo padarytus nusižengimus. „Palūžau paskutiniu metu. Susilaužiau šonkaulį, gėriau alaus stipraus. Lazdynuose gyvenau, kur nusikaltimas padarytas, gyvenau, prie ligoninės. Vietoj paėmiau degtinės ir stipraus alaus, kai paragavau, mažai, paėmiau dar. Ir mergaitė pasimaišė, beveik nieko neatsimenu, norėjau pakalbėti ir griuvau, ant kojų nesilaikiau sako, aš jai burną užspaudžiau“, – teismui pasakojo V. Muraveika. Jį į teismo posėdį atvežė pareigūnai. Vyras neprieštaravo, kad būtų grąžintas į pataisos namus, tačiau pageidavo bausmę atlikti Vilniaus pataisos namuose. Prieš posėdį jis priekaištavo teismo salėje jį fotografavusiam fotografui. „Ką jūs darote? Paskui per jus kalėjime negalima pereiti“, – piktinosi V. Muraveika, veidą dengdamasis laikraščiu. Prieš posėdį jis reikalavo advokato. „Vis vien nuteis. Mergaitė net ligoninėje guli, sutinku su probacija“, – pripažino vyras. Prokurorė Danutė Mekionienė sakė, kad probacijos tarnybos teikimas dėl lygtinio paleidimo panaikinimo yra pagrįstas, nes pritaikius lygtinį paleidimą, V. Muraveikai buvo išreikštas pasitikėjimas, bet jis vėl pradėjo piktnaudžiauti alkoholiu. Probacijos tarnybos atstovė L. Jasiulionienė sakė, kad vyras gali būti pavojingas kitiems asmenims. Sprendimą, ar grąžinti V. Muraveiką į pataisos namus bausmės atlikti, teismas skelbs birželio 21 dieną. Kaip skelbė portalas delfi.lt, 2013 metais vyras buvo nuteistas septynerių metų laisvės atėmimo bausme už pasikėsinimą nužudyti. Bet bausmės iki galo jis neatliko – paleistas anksčiau laiko. 2012 metais Elektrėnų savivaldybėje, Ąžuolynės kaime, jis pasikėsino nužudyti moterį, su kuria anksčiau buvo gyvenęs. Moteris keliskart buvo ištrūkusi, bet jis ją pavydavo ir vėl daužė grasindamas nužudyti. Kai sužalota moteris atbėgo iki autostrados, V. Muraveika pargriovė ją ant asfalto, pareiškęs, kad arba jis ją užmuš, arba mašina ją pervažiuos. Bet sustoję vairuotojai moterį išgelbėjo, užpuoliką sučiupo. Byloje dėl mažametės užpuolimo Lazdynuose V. Muraveikai pateiktas įtarimas dėl fizinio skausmo sukėlimo. Po nukentėjusios mergaitės apklausos įtarimas gali būti perkvalifikuotas.











16 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.