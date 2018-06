Jam paskirta vienerių metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant vieneriems metams, pranešė teismas. Eismo įvykis, kurio metu mirtinai buvo partrenktas į mokyklą ėjęs 7 metų vaikas, įvyko praėjusių metų lapkričio 10 dieną, apie 7 val. Tauragės mieste, reguliuojamoje sankryžoje prie prekybos centro „Lidl“. Bylos duomenimis, kaltinamojo vairuojamas krovininis automobilis nedavė kelio per važiuojamą dalį ėjusiam pėsčiajam ir jį partrenkė mirtinai. Mažametis per perėją ėjo degant žalio spalvos signalui, leidžiančiu eiti per perėją. Teisme vyras savo kaltę pripažino visiškai ir gailėjosi. Nurodė, jog tą rytą jis krovininiu automobiliu su medienos smulkinimo įranga vyko į darbą. Privažiavus sankryžą degė raudonas šviesoforas. Oro sąlygos buvo prastos, lynojo, gatvės apšvietimas taip pat buvo prastas. Užsidegus žaliam šviesoforo signalui, jis pradėjo sukti į kairę pusę. Važiavo lėtai, apsidairė, tačiau berniuko einančio per perėją nematė.Sukdamas į kairę nepajuto, kad būtų partrenkęs pėsčiąjį. Vėliau apie partrenktą vaiką sužinojo tik iš jam paskambinusių policijos pareigūnų. Įvykus nelaimei, vyras atsiprašė vaiko tėvų, su jais susitaikė, susitarė dėl moralinės žalos atlyginimo bei padengė laidojimo išlaidas. Kaltinamasis teismo prašė atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su nukentėjusiaisiais. Tačiau baudžiamosios atsakomybės išvengti nepavyko. Teismas atkreipė dėmesį, kad vairuotojas yra anksčiau baustas administracine tvarka už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, teismas teigia neturintis pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų, ir prašymo netenkino. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė į tai, kad vyriškis kaltę prisipažino ir labai gailėjosi, savo poelgį vertino kritiškai, susitaikė su žuvusiojo tėvais, atlygino moralinę žalą, darbovietėje charakterizuojamas teigiamai, anksčiau neteistas. Pasak teismo, bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam neskyrus realios laisvės atėmimo bausmės. Be to, kaltinamajam paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – jis turės sumokėti 750 eurų įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondą. Jam taip pat vienerius metus uždrausta naudotis teise vairuoti transporto priemones. Žuvusiojo vaiko tėvai atsisakė civilinio ieškinio, todėl teismas nutraukė procesą dėl žalos priteisimo. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.