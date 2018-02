Pasak teisėjo Aurelijaus Rauckio, maksimali bausmė V. Šustauskui buvo paskirta neproporcingai, nes jis prisipažino padaręs eismo įvykį ir dėl jo gailėjosi. Todėl ji sumažinta iki bausmės vidurkio. Jam taip pat reikės sumokėti 90 eurų baudą – ji teismo sprendimu nepakeista. Buvęs politikas avariją padarė pernai spalį. Išklausyti teismo sprendimo dėl apskųstos policijos paskirtos nuobaudos jis neatvyko. Kovo 11-osios ir Chemijos gatvių sankryžoje 1999 metais gimusi pėsčioji ėjo per gatvę jai degant žaliam šviesoforo signalui ir buvo kliudyta V. Šustausko automobilio. Mergina apžiūrai buvo nuvežta į gydymo įstaigą, ji sužalota nesunkiai. V. Šustauskas įvykio metu buvo blaivus.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.