Teismas suėmė užsienio piliečius, apgaule įgijusius daiktų už daugiau nei 225 tūkst. eurų

Įtariama, kad A. M. M. ir M. N., bendrininkų grupėje savo naudai įgijo svetimą turtą, būdami kartu Kauno viešbutyje bei Vilniaus mieste, M. N. pasinaudojant mobilaus ryšio telefonu įgijo 11 svetimų Saudo Arabijos banko išduotų elektroninių mokėjimo priemonių naudotojų tapatybės patvirtinimo duomenis pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, po ko M. N. naudojant mobilaus ryšio telefone įdiegtą bekontaktę atsiskaitymo procedūrą (NFC technologija) bei panaudojant neteisėtai įgytų svetimų elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis laikotarpyje nuo 2021 m. gegužės 13 d. iki 2021 m. gegužės 25 d. neteisėtai inicijavo ir atliko 256 operacijas apgaule įgydami daiktų už 225457,9 eurų sumą, padarydami Saudo Arabijos banko mokėjimo kortelių naudotojams turtinę žalą.

Prokuroras teismo prašė A. M. M. suėmimą skirti 1 mėnesiui, o M. N., įtariamam trijų nusikalstamų veikų padarymu – 3 mėnesių terminui.

Teismas, nusprendęs, kad ikiteisminiame tyrime šiuo metu yra pakankamai faktinių duomenų, kad įtarimai pareikšti pagrįstai, tenkino abu prokuroro prašymus.

Įtariamajai A. M. teismas paskyrė vieno mėnesio suėmimą, nustatęs, kad ikiteisminis tyrimas yra tik pradinėje stadijoje, iš įtariamosios parodymų yra pagrindo manyti, kad ji yra nurodžiusi ne visas jai žinomas aplinkybes.

„Jos parodymai neatitinka ikiteisminio tyrimo metu surinktiems kai kuriems duomenims. Veika galimai padaryta organizuoto bendrininkavimo sąlygomis ir galimai yra didelio masto, A. M. M. įtariama dalyvavusi sukčiavime neteisėtai panaudojant elektronines mokėjimo priemones.“ - pažymėta teismo nutartyje.

Įtariamajam M. N. suėmimas paskirtas iki 2021 m. rugpjūčio 28 d. (3 mėnesiams), nustačius, kad jis gali bėgti (slėptis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo.

Teismas nustatė, kad M. N. yra užsienietis, Lietuvos Respublikoje neturi pastovios gyvenamosios vietos, pragyvenimo šaltinio, nesaistomas darbo, socialiniais, šeiminiais ar kitokiais santykiais.

„Be to, Lietuvos Respublikoje neturi jokio privalomo registruoti nekilnojamojo turto. M. N. nesaistomas jokiais socialiniais ryšiais su Lietuva, todėl, vengdamas ilgalaikės laisvės atėmimo bausmės, o taip pat ir vengdamas dalyvauti atliekant neatidėliotinai atliktinus veiksmus, kurių atlikimo būtinumas nuolat nustatomas renkant tyrimui reikšmingus duomenis, gali bėgti (slėptis).“- rašoma teismo nutartyje.

Atsižvelgiant į tai, kad įtariamasis nėra Lietuvos Respublikos pilietis, neturi leidimo laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje, į įtariamojo ryšius užsienio valstybėse, judėjimą į užsienio valstybes, tame tarpe ES ar Šengeno erdvės valstybių ribose, kur išvykstant į šias valstybes asmens dokumentų patikros, nėra, M. N. skirtas maksimalus suėmimo terminas.

Šios nutartys per dvidešimt dienų įtariamojo arba jo gynėjo, o prokuroro per tris dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiamos Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.