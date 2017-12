Verdiktas bus skelbiamas praėjus lygiai trejiems metams po žmogaus mirtimi pasibaigusio konflikto. Kompozitorius Vilniaus mieste 2014 metų gruodį prie tuomet veikusio naktinio baro nužudytas vienu smūgiu – skėčio galas pataikė į akį, pažeidė smegenis. Nukentėjusįjį ištiko koma, jis kitų metų sausį mirė ligoninėje. Valstybės kaltintojas prokuroras Liutauras Rudzevičius mano, kad dėl kompozitoriaus nužudymo kaltu gali būti pripažintas tik vienas muštynių dalyvis – Karolis Pociūnas. Jam siūloma skirti 12 metų laisvės atėmimo. Teismui dėl nužudymo buvo perduoti dar du jaunuoliai – Skirmantas Jankauskas ir Audrius Šalna. Pasak prokuroro, teisme paaiškėjo nusikaltimo aplinkybės, todėl jo pozicija dabar tokia, nuteisti dėl nužudymo siūloma tik vieną asmenį. Vieno žmogaus mirtimi ir dar kelių asmenų sužalojimu pasibaigęs konfliktas kilo dėl kelių asmenų kalbų apie Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną. Vieni bare buvę asmenys pareiškė palaikantys šį politiką, kiti pasmerkė tokį požiūrį. Pasmerkusieji pasikvietė mieste buvusius draugus, kilo muštynės, per kurias nužudytas T. Dobrovolskis ir sužaloti dar keli jauni vyrai. Liudytojai sakė, kad su šunimi į barą atėjęs T. Dobrovolskis bare niekam grėsmės nekėlė. Kaltinamųjų advokatai posėdžiuose reiškė pretenzijas teisėsaugai, kad ji nesugebėjo ištirti muštynių, pasibaigusių žmogaus nužudymu. Jie atkreipė dėmesį, kad nužudymo įrankis – atsitiktinai į barą merginos atsineštas ir kažkurio jaunuolio rankose atsidūręs skėtis – buvo surastas po įvykio praėjus daugiau nei savaitei, praėjus tiek daug laiko pareigūnai prarado aptikti tyrimui reikšmingus įkalčius ant skėčio. Tuo metu prokuratūra teigė, kad pati gynyba prieštaravo kai kuriems papildomiems tyrimo veiksmams, kai kurie kaltinamieji nesutiko tirtis poligrafu.











