Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos Licencijavimo skyriaus viršininko pareigas ėjęs V. Zbarauskas iš tarnybos policijoje atleistas šiemet vasarį už pareigūno vardo pažeminimą. Atlikus tarnybinį patikrinimą nustatyta, kad pernai lapkričio 19-ąją, apie 1 val., neblaivus V. Zbarauskas, siekdamas pateikti į barą Klaipėdos rajone, baro apsaugininkams parodė policijos pareigūno tarnybinį pažymėjimą, reikalavo parodyti licencijas, darbuotojų pažymėjimus, grasino atleisti baro darbuotoją iš darbo, savo neteisėtus reikalavimus tiesiogiai grįsdama einamomis pareigomis. „Minėti pareiškėjo veiksmai laikytini piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, šiais veiksmais pareiškėjas pažemino vidaus tarnybos autoritetą, griovė visuomenės pasitikėjimą vidaus reikalų sistema, todėl pareiškėjas skundžiamu įsakymu iš eitų pareigų dėl pareigūno vardo pažeminimo buvo atleistas pagrįstai“, – teismui nurodė Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Apsaugos darbuotojai V. Zbarauską ir kitus su juo buvusius asmenis atsisakė įleisti į barą, nes jie buvo neblaivūs. Nors neblaivumas alkoholio kiekio matuokliu nenustatytas, liudytojai tvirtino, kad jis akivaizdžiai buvo matomas iš judesių, nerišlios kalbos, sklindančio alkoholio kvapo. Apklausti liudytojai patvirtino, kad V. Zbarauskas lapkričio 18 dieną su draugu išgėrė apie pusę litro stipriųjų alkoholinių gėrimų. „Pareiškėjas, būdamas statutinis valstybės tarnautojas ir žinodamas (...) Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodekso normas, privalėjo užtikrinti tokį statutinio valstybės tarnautojo elgesį, kurio visuomenė iš jo tikisi, bei, eidamas atitinkamas pareigas elgtis taip, kad jo elgesys ne tik užtikrintų pasitikėjimą statutiniais valstybės tarnautojais, bet ir nekompromituotų tarnybos autoriteto visuomenės akyse“, – teigė Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. Be to, V. Zbarauskas nepranešė savo tiesioginiam vadovui apie naktiniame bare įvykusi konfliktą tarp jo ir apsaugos darbuotojų, nors jam turėjo būti žinoma, kad tokia prievolė yra numatyta statute ir Policijos pareigūnų etikos kodekse. Į teismą dėl atleidimo kreipęsis V. Zbarauskas prašė panaikinti Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko įsakymą dėl jo atleidimo, grąžinti jį į pareigas, priteisti darbo užmokestį už visą priverstinį pravaikštos laiką, taip pat priteisti 1 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas (12,24 euro), patirtas sumokant už tarnybinio patikrinimo medžiagos kopijavimą. Pareiškėjo vertinimu, tarnybinis patikrinimas atliktas pažeidžiant reikalavimus. Be to, dėl Klaipėdos pareigūnų neteisėtų veiksmų buvo pažeista jo teisė į gynybą ir nešališką bei išsamų įvykio aplinkybių ištyrimą. V. Zbarauskas pripažino, kad svečiuose pas draugą suvartojo du nestiprius alkoholinius kokteilius, tačiau toks nežymus alkoholio kiekis negalėjo sukelti apsvaigimo būsenos, kurią būtų jautęs kilus konfliktui. Pareiškėjui nesuprantama, kokiais įrodymais grindžiama išvada, kad jis įvykio metu buvo apsvaigęs nuo alkoholio. Tarnybinio patikrinimo išvadoje teigiama, kad pareiškėjo apsvaigimo faktą patvirtina konflikto metu atvykusių pareigūnių parodymai, tačiau jų apklausos protokolai patvirtina, kad pareigūnės tik pakartojo naktinio klubo apsaugos darbuotojų teiginius. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, jog asmens neblaivumo faktas gali būti nustatomas tik alkoholio kiekio matuoklio parodymais arba ištyrus kraują. Teisme V. Zbarauskas nurodė tarnybinį pažymėjimą naktinio baro apsaugos darbuotojui rodęs ne iš savanaudiškų paskatų, bet siekdamas, kad apsaugos darbuotojai nutrauktų neteisėtus veiksmus prieš kitą baro lankytoją. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas rugpjūčio 8 dieną priimtoje nutartyje pažymėjo, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis. „Teisės aktai nustato pareigūnams aukštesnius tarnybos drausmės, moralės ir garbės standartus nei eiliniams piliečiams, o jų teisiniam statusui būdinga ypatinga drausmė. Pareiškėjo veiksmai (policijos pareigūno tarnybinio pažymėjimo demonstravimas, grasinimai atlikti baro veiklos teisėtumo patikrinimą, reikalavimai pateikti įvairius dokumentus ir t. t.) yra susiję su akivaizdžiu vidaus tarnybos sistemos autoriteto žeminimu, pasitikėjimo vidaus reikalų įstaiga griovimu ir jos kompromitavimu. Akivaizdu, jog savo veiksmais pareiškėjas suteikė pagrindą visuomenei manyti, kad statutiniai valstybės pareigūnai ne tarnybos metu gali elgtis lengvabūdiškai, nevykdyti teisės aktų reikalavimų, o visa tai neabejotinai griauna visuomenės pasitikėjimą vidaus tarnybos sistema, joje dirbančiais pareigūnais, menkina šios sistemos ir joje veikiančių institucijų, jose sąžiningai tarnybą atliekančių pareigūnų ir kitų darbuotojų prestižą visuomenėje“, – paskelbė teismas. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama.











