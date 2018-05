56 metų šiaulietis yra sausį per policijos operaciją Joniškyje sulaikyto Kristijono Chadzevičiaus tėvas, BNS patvirtino Šiaulių apygardos prokuratūros atstovė Gabrielė Gendvilaitė. Tada policija Joniškyje sustabdė automobilį. Keturi iš jo išlipę vyrai pasileido bėgti į įvairias puses. Du iš jų – 27 metų Paulius Petronis ir 35 metų Artūras Riabovas – buvo sulaikyti iš karto, dar vienas sulaikytasis bėgdamas į pareigūnus nukreipė ginklą. Atsakydami į tai policininką pašovė 29-ių Jevegenijų Kravčiuką į ranką ir koją. Susiję straipsniai: Per sulaikymo operaciją Šiauliuose sužaloti trys policininkai, panaudoti ginklai Trileris Joniškyje: ginkluotų nusikaltėlių arsenale – kūjai, strypai ir neperšaunamos liemenės Ieškant ketvirto įtariamojo 24 metų K. Chadzevičiaus, Joniškio miestas buvo užblokuotas, policija tikrino iš jo išvažiuojančius automobilius. Apie paieškas informuoti ir pasieniečiai bei Latvijos teisėsauga. Tąkart dėl įvykio Joniškyje G. Chadzevičius buvo trumpam sulaikytas, jam skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir periodinis registravimasis policijos įstaigoje. Tėvas trumpam buvo sulaikytas sūnaus byloje. Šiuo metu įtariamieji, išskyrus J. Kravčiuką, yra laisvėje. Tėvui pareikšti įtarimai G. Chadzevičius įtariamas neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, turint tikslą jas platinti, pasipriešinimu policijos pareigūnams ir turto sugadinimu. Teismas tenkino Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro prašymą, motyvuodamas tuo, kad įtariamasis gali bėgti, slėptis, daryti naujus nusikaltimus, trukdyti procesui. „Įtariamasis anksčiau teistas už įvairius nusikaltimus, teistumas neišnykęs, bausmės neatlikęs, naujas tyčines nusikalstamas veikas įtariamas padarė bausmės vykdymo atidėjimo metu. Be to, įtariamasis niekur nedirba“, – paskelbė teismas. G. Chadzevičius įtariamas padaręs tris nusikalstamas veikas, kurių viena priskiriama tyčinių sunkių nusikaltimų kategorijai ir dvi – nesunkių tyčinių nusikaltimų kategorijoms. Antradienio rytą Šiauliuose, Vytauto gatvėje, policijos pareigūnams sulaikant įtariamąjį G. Chadzevičių, šis nevykdė policijos pareigūnų reikalavimų, pasipriešino, sužalojo pareigūnus, iš viso apgadino 7 automobilius. Generalinė prokuratūra skelbė, kad griežčiausios kardomosios priemonės teisme prašyta, nes būdamas laisvėje įtariamasis gali slėptis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ir teismo, taip pat gali trukdyti procesui, nes pats ar per kitus asmenis gali bandyti paveikti kitus įtariamuosius ir daryti naujus nusikaltimus. Kaip skelbta, antradienio rytą per policijos operaciją Šiauliuose buvo nesunkiai sužaloti trys pareigūnai. Juos sužalojo bandomas sulaikyti įtariamasis. „Pareigūnai sužaloti tuo metu, kai jis buvo bandomas sulaikyti, ištraukti iš automobilio, jis tuo metu aktyviai su automobiliu taranavo kitus automobilius, tuo pačiu užkabino ir policijos pareigūnus, vienas jų buvo partrenktas, kitiems nubrozdintos ar supjaustytos rankos nuo sudužusių stiklų“, – spaudos konferencijoje antradienį sakė Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Ramūnas Sarapas. Sulaikymo metu apgadinti du policijos tarnybiniai ir keturi miesto gyventojų automobiliai bei sulaikomo asmens vairuotas „Mercedes Benz“. Policija vyro sulaikymo operacijoje panaudojo šaunamąjį ginklą – buvo šauta į jo vairuojamo automobilio padangas. Sulaikymo metu pas šį asmenį buvo rasta, kaip įtariama, narkotikų.

