Iš viso buvo sulaikyta 19 asmenų, dėl vieno įtariamojo suėmimo į teismą nebuvo kreiptasi, prokuratūra motyvų nekomentuoja. Dauguma įtariamųjų trečiadienį suimti 3 mėnesių laikotarpiui. „Visiems pareikšti įtarimai dėl dalyvavimo nusikalstamame susivienijime. Vieni kaltinami vadovavimu nusikalstamam ginkluotam susivienijimui, kiti – dalyvavimu jame“, – BNS sakė Generalinės prokuratūros prokuroras Redas Savickas. Už dalyvavimą šaunamaisiais ginklais ginkluoto nusikalstamo susivienijimo veikloje Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą nuo 6 iki 20 metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos. Tas, kas organizavo nusikalstamą susivienijimą arba vadovavo, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 10 iki 20 metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos. Susiję straipsniai: Policija atskleidė daugiau detalių apie slaptą operaciją: suduotas lemiamas smūgis Kamuoliniams Sulaikydama kamuolinius, policija atliko per 100 kratų, sulaikytųjų gyvenamosiose ir kitose patalpose, kitose objektuose paimta nemažai didelės vertės turto, piniginių lėšų, didelis kiekis automatinių ir pusiau automatinių šaunamųjų ginklų, šaudmenų, sprogstamųjų medžiagų, kitų tyrimui reikšmingų objektų. „Nusikalstamo susivienijimo narių turto, pajamų ir išlaidų analizė parodė, jog gaunama nusikalstama turtinė nauda ir disponuojamo turto kilmė yra neaiški. Įtariama, jog iš sunkių nusikaltimų gauta ženkli turtinė nauda, nusikalstamos veikos rezultatas buvo legalizuotas pasitelkiant įvairius maskavimo būdus, schemas ir su turtu atliktos įvairios pinigų plovimo operacijos, tam pasitelkiant ne tik artimųjų ratą, bet ir tam tikrus juridinius vienetus. Nusikalstamo susivienijimo nariams apribota nuosavybės teisė į kelių milijonų eurų vertės turtą. Įtariamieji privalės pasiaiškinti dėl piniginių lėšų, už kurias buvo įgyta dalis turto, kilmės“, – skelbia policija. Per operaciją didelės policijos pajėgos antradienį Kaune sulaikė 19 asmenų, siejamų su organizuotu nusikalstamumu susivienijimu. Jie įtariami narkotinių medžiagų ir ginklų kontrabanda, sunkiais asmenų sužalojimais. „Sulaukėme padėkų iš Europolo, iš kitų kolegų, išskaidžius vieną pavojingiausių gaujų, žinomą net tik Lietuvoje bet ir Europoje. (...) Ir ne į vieną ir ne į dvi Europos valstybes buvo išsiplėtusi jų veikla“, – spaudos konferencijoje sakė policijos generalinis komisaras Linas Pernavas.

Manoma, kad grupuotė veikė ir Vokietijoje, ten vykdė turtinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Operacijoje dalyvavo 300 policijos pareigūnų, atlikta per šimtą kratų, jų metu rasta daug ginklų (automatinių, pusiau automatinių), apribota teisė įtariamiesiems disponuoti milijoninės vertės turtu: automobiliai „Tesla“, „Porshe“, „Mercedes“. Operacija iš Kauno išsiplėtė į penkias apskritis. Įtariamųjų sulaikymo operacijoje dalyvavo Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ ir mobiliosios kuopos pareigūnai. Manoma, kad ši grupuotė egzistavo ir nusikaltimus vykdė nuo 1999 metų. Tyrimas dėl jos veiklos buvo pradėtas prieš dvejus metus. Buvo bendradarbiaujama su kolegomis iš užsienio. Lietuvos kriminalinės policijos biuras pasirengimo operacijai ir tyrimo metu bendradarbiavo su Nyderlandų Karalystės ir Europolo pareigūnais, kitais ES šalių partneriais. Operacijos metu Lietuvoje buvo įkurtas koordinacinis centras, jame darbavosi Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir Europolo analitikai-ekspertai. Taip pat buvo pasitelktas Europolo mobilus duomenų keitimosi ir analizės centras, jis užtikrina greitą apsikeitimą informacija su užsienio partneriais, atlikti duomenų analizę ir patikrinimus Europolo duomenų bazėse.











