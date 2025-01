Teismas atmetė Probacijos prašymą A. Ulvidui skirti areštą

Vyrui vietoje intensyvios priežiūros nustatyta pareiga per visą bausmės laikotarpį neatlygintinai išdirbti 30 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Be to, nuteistasis įpareigotas per visą bausmės laikotarpį atlyginti nusikalstama veika padarytą turtinę žalą – 304,37 eurus.