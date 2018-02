Bylos duomenimis, Rūta Stankutė praėjusių metų birželio 13 dieną pagal gautą budėtojo nurodymą apie 19 val. nuvyko į autoavarijos vietą Kėdainių rajone, Dotnuvoje. Įvykio vietoje ji pamatė autoavarijoje dalyvavusį kolegos Luko Tamošaičio naudojamą automobilį „Audi A5“, kitame apvirtusiame automobilyje – sunkiai sužalotą jos vairuotoją. Prokurorai teigia, kad iš įvykio situacijos policininkė suprato, jog įvykio kaltininkas yra L. Tamošaitis ir jis šiuo eismo įvykiu padarė nusikalstamą veiką, tačiau su juo susitarė slėpti tikrąsias įvykio aplinkybes ir jo kaltę. Kaltinime teigiama, kad R. Stankutė tyčia nefiksavo įvykio liudytojų parodymų, kurie jai ten pat rodė į L. Tamošaitį kaip asmenį sukėlusį automobiliu eismo įvykį, tyčia nesiėmė jokių priemonių, kad jis būtų sulaikytas įvykio vietoje ar užkirsta galimybė jam pabėgti ir taip sudarė sąlygas įtariamajam pasišalinti iš įvykio vietos, išvengti būtinų pirminių tyrimo veiksmų atlikimo – blaivumo tikrinimo ir nustatymo, jo parodymų fiksavimo. Grįžusi į darbo vietą, R. Stankutė tarnybinėje ataskaitoje dėl eismo įvykio, prokurorų teigimu, sąmoningai surašė neteisingus duomenis, kad atvykus į avarijos vietą „Audi A5“ vairuotojas buvo pasišalinęs, kad avarijos vietoje reikšmingos informacijos apie įvykį negauta bei tyčia neinformavo operatyvaus padalinio pareigūnų, jog avariją sukėlė policijos pareigūnas L. Tamošaitis, vairuodamas jam priklausantį automobilį. Moteris su jai pateiktais kaltinimais piktnaudžiavimu nesutinka, žurnalistams prieš posėdį sakė buvusios pareigūnės advokatas Kęstutis Jonaitis. „Mes galime kalbėti apie drausminę atsakomybę ir jos laipsnį“, – sakė advokatas. Ikiteisminio tyrimo metu ji parodymų nedavė. Posėdžio metu advokatas teigė, kad kaltinamasis aktas surašytas netinkamai, o nurodytos kaltinimo aplinkybės neatitinka byloje surinktų duomenų. Jo teigimu, kaltinimas grindžiamas parodymais, kurie vėliau paneigti bylos medžiagos, yra nurodytas bendrininkavimas su kitais asmenimis, nors bendrininkavimas jai nėra inkriminuojamas. „Kaltinimas suformuotas taip, kad du asmenys, vykdytami tarpusavio susitarimą: vienas ėmėsi veiksmų pabėgti, o kita bendrininkė – sudarė sąlygas tai įvykdyti. Dar vėliau sudarė sąlygas slapstytis. (...) Neįmanoma gintis nuo kaltinimų, kurie nėra inkriminuojami kaltinimo akte, neaprašant bendrininkavimo rūšių“, – kalbėjo K. Jonaitis. Jis atkreipė dėmesį, kad L. Tamošaičiui šioje byloje nėra pateikti jokie įtarimai, nors, advokato teigimu, jo galimi nusikaltimai minimi kaltinamajame akte. „Prašau baudžiamąją bylą perduoti prokurorui“, – pareiškė kaltinamosios gynėjas. Prokuroras Ričardas Gailevičius nesutiko su išsakytais argumentais. „Manau, kad gynėjas, reikšdamas tokį prašymą labiau pasisakė apie įrodymus ir jų vertinimą, ir manau, kad ikiteismino tyrimo metu surinkti įrodymai patvirtina aplinkybes. (...) Pagrindo grąžinti baudžiamąją bylą papildyti, aš nematau“, – sakė prokuroras. Teismas sprendimą dėl advokato prašymo skelbs kovo 9 dieną. Kol prašymas nagrinėjamas, byloje padaryta pertrauka. Dėl šio įvykio iš tarnybos atleisti keturi policininkai: įtariamas avarijos kaltininkas, kartu su juo vykusi policininkė ir du į kolegų avariją atvykę pareigūnai. Anksčiau skelbta, kad L. Tamošaitis iš pradžių klaidino kolegas – nurodė, jog automobilį naudotis davė tėvui, o šis paskolino pažįstamam asmeniui, šis ir galėjo vairuoti transporto priemonę. Pareigūnai net buvo sulaikę neblaivų 53 metų vyrą. Alkoholio matuokliu jam nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 1,24 promilės, taip pat paimtas kraujo mėginys. Jis pripažino vairavęs transporto priemonę. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad prie mašinos vairo sėdėjo policininkas.

