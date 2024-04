Teisėsaugos ieškomi emigrantai šventes sutiko už grotų

Ne visada ieškomi asmenys patys grįžta namo. Šiaulių apskrities policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo pareigūnams bent kartą per mėnesį tenka skristi į užsienį pargabenti pagal Europos arešto orderį sulaikytų Šiaulių ir Telšių apskričių policijos ieškomų asmenų.

Pastaroji pareigūnų kelionė buvo į Norvegiją, iš ten atskraidintas 36 metų ieškomas Telšių gyventojas. Daug kartų už įvairias nusikalstamas veikas Lietuvoje bei kitose užsienio valstybėse teistas vyras buvo ieškomas, nes vengė atlikti bausmę už vagystę, turto sugadinimą ir neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais. 2017 metų birželį jis, pasisavinęs sugyventinės motinai priklausantį automobilį, nuvažiavo iki Telšių rajone esantį Siraičių kaimą. Ten, įsibrovęs į gyvenamąjį namą, pagrobė turto, kurio bendra vertė siekė per 11 000 eurų. Be to sugadino turto, kuris įvertintas beveik 5000 eurų. Už tai vyras buvo nuteistas 5 metų laisvės atėmimo bausme. Atlikus didžiąją dalį bausmės, telšiškis 2023 metų liepą buvo paleistas iš įkalinimo vietos lygtinai, taikant intensyvią priežiūrą. Likusius 11 mėnesių jam buvo leista gyventi laisvėje, bet su uždėta apykoje. Lapkričio 10-ąją užfiksuota, kad vyras dingo. Nuvykus į jo gyvenamąją vietą, rasta sugadinta ir į pakampę numesta apykojė. Paskelbus paiešką, telšiškis sulaikytas Norvegijoje. Šiaulių pareigūnai jį atlydėjo į Lietuvą ir uždarė už grotų. Čia jam teks atlikti 11 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.