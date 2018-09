Klaipėdos apskrities policijos atstovė Andromeda Grauslienė BNS informavo, kad pradėtas tyrimas dėl dingusiųjų be žinios bei ikiteisminis tyrimas dėl neatsargaus gyvybės atėmimo pažeidus teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles. „Tyrimai tęsiami, ekspertai aiškinasi nelaimės priežastis“, – sakė ji. Per šeštadienį pajūryje vykusią regatą pavyko išgelbėti į nelaimę patekusius septynis regatos dalyvius, dar dviejų, kaip manoma, Baltijos jūroje likusių 1959 ir 1982 metais gimusių vyrų likimas nežinomas. Sekmadienį nutraukta jų paieška. 1999 metais gimusi mergina sekmadienį mirė ligoninėje. Šeštadienį audringoje jūroje vyko paskutinis šį sezoną jachtų buriavimo turas. Organizatorių teigimu, patys įgulų kapitonai priėmė sprendimą dėl dalyvavimo regatoje nepalankiomis oro sąlygomis. Starto metu vėjo greitis siekė 15–16 metrų per sekundę, iki starto – 20 metrų per sekundę, bangų aukštis – iki 3 metrų.

