Keltuvu evakuoti 7 žmonės iš viršutinių aukštų. Iš degančio buto išneštas dujų balionas, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Gaisro metu išdegė 12 kvadratinių metrų kambarys bei namų apyvokos daiktai, žmonės nenukentėjo. Nuo ko kilo gaisras, aiškinamasi. Šiemet Lietuvoje kilo 2,3 tūkst. gaisrų, juose žuvo 36 žmonės.

