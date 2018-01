Sekmadienio vakarą sostinės policijos patruliai daug iškvietimų neturėjo. Ekipažas, su kuriuo važinėjo DELFI žurnalistas, apsilankė Kauno g. esančioje Mykolo Marcinkevičiaus ligoninėje, kur vienoje patalpoje nuo žvakės kilo gaisras (jis nespėjo išsiplėsti - buvo greitai užgesintas).

Po poros valandų teko dar sykį važiuoti į tą ligoninę, nes telefonu buvo gautas pranešimas, kad ligoninės apsaugininkas girtas. Tačiau atvykus paaiškėjo, kad ši gydymo įstaiga nesinaudoja apsaugos paslaugomis ir jokių - nei girtų, nei blaivių - apsaugininkų joje nėra.

Apie 23 val. policiją iškvietė alkanas pilietis, nepatenkintas tuo, kad Gedimino pr. apsauga jo neįleidžia į „McDonald's“. Pareigūnams apsaugininkai paaiškino, kad to žmogaus neįleidžia dėl pasitikėjimo nekeliančios išvaizdos. Vyriškis žadėjo dėl to kreiptis į administracinį teismą. Ir pridūrė, kad ten jis jau turi aštuonias bylas. Policija jam padėti niekuo negalėjo - „McDonald's“ yra privati įmonė ir vadovaujasi savo taisyklėmis.

Vienas pirmųjų 2018-ųjų metų pranešimas Vilniaus policijai buvo gan kurioziškas. 0.03 val. Panevėžio g. gyventoja pasiskundė pareigūnams, kad neblaivus sutuoktinis išmetė jos salotas. Be to, salotomis nepatenkintas gurmanas žmonos neišleidžia iš namų.

Per naktį sostinės policija gavo daugybę pranešimų apie triukšmaujančius kaimynus ir buitines muštynes. Daug smurto buvo ne tik namuose, bet ir viešose vietose. Pvz., apie 2 val. žmogus buvo sumuštas Katedros aikštėje. Į Giedraičių g. esančią pirtį tramdyti įsisiautėjusios kompanijos atvykusiems patruliams net teko kviestis pastiprinimą. Trys vaikinai buvo sumušti ant Tauro kalno, kur šventė daug jaunimo. Ir t.t.

Didžiausią nerimą sukėlė apie 3.15 val. gautas pranešimas, kad Kalvarijų g., laiptinėje, kraujo klane guli mergina, gali būti negyva. Atskubėję pareigūnai netrukus pranešė, kad mergina gyva, tačiau be sąmonės.

Paaiškėjo, kad tai nepilnametė (gim. 2001 m.). Greitoji pagalba ją išvežė į ligoninę. Patruliai įvykio vietoje sulaikė kelis asmenis ir nuvežė į komisariatą. Ten bus aiškinamasi, kokiomis aplinkybėmis buvo sužalota mergina.

Per naktį Vilniaus apskrityje petardomis sužalota 10 žmonių. Be to, Vilniuje, Švyturio g., petarda išdaužė langą.

Kiek neįprastas pranešimas gautas maždaug 4 val. Moteris pranešė, kad Rodūnios soduose jos brolis su kardu bėgioja aplink namą ir grasina.

Apie 5.20 val. ugniagesiams ir policijai pranešta, kad Tilto g. esančiame viešbutyje „Hotel Tilto“ kilo gaisras, pastate daug dūmų ir žmonių.

Bet paaiškėjo, kad viešbutyje niekas nedega, o sąmyšį sukėlė penki jauni Lenkijos piliečiai. Įsismaginę jie išpurškė viešbutyje buvusius miltelinius gesintuvus.

Visi penki lenkai nuvežti į komisariatą, ten jiems surašyti administracinio nusižengimo protokolai dėl chuliganizmo.