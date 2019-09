Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Šelmienė antradienį paskelbė, kad anksčiau aštuonis kartus teistam 38 metų A. Perkovskiui skiria 3 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. To metu iki šiol neteistai 33 metų jo draugei N. Starovoitovai teismas skyrė 1 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Ją abu nuteistieji privalės atlikti pataisos namuose.

Šis nuosprendis dar negalutinis – nuteistieji galės jį apskųsti apeliacine tvarka. Iki nuosprendžio paskelbimo abu kaltinamieji buvo palikti laisvėje. Jie yra prisipažinę, kad artimiausiu metu ketina susituokti.

Teismas taip pat nutarė iš nuteistųjų priteisti daugiau kaip 15 tūkst. eurų – tai šiek tiek mažiau, nei jie pagrobė: dalis pinigų buvo rasta per kratą, be to, nukentėjusiuoju pripažintas prekybos centras sutiko perimti po vagystės A. Perkovskio nupirktą automobilį.

Anot bylą išnagrinėjusios teisėjos, kaltinamieji teismo posėdyje davė išsamius ir nuoširdžius parodymus, padėjo atskleisti nusikaltimą, nors tokia pareiga kilo valstybinį kaltinimą palaikiusiai prokuratūrai.

„Šio nusikaltimo iniciatorius buvo A. Perkovskis, jis įkalbėjo N. Starovoitovą, kuri ne iš karto sutiko padaryti nusikalstamą veiką“, – teisėja pabrėžė, kad kasininke dirbusi N. Starovoitova turėjo galimybę atsisakyti įvykdyti nusikaltimą.

Ji pabrėžė, kad už didelės vertės svetimo turto pagrobimą yra numatyta tik laisvės atėmimo bausmė. „Baudžiamasis kodeksas neleidžia teismui svarstyti galimybės atidėti laisvės atėmimo kai yra įvykdytas sunkus nusikaltimas“, – aiškindama, kodėl nuteistieji siunčiami į pataisos namus, sakė teisėja.

Anot teismo, kaltinamieji iki šiol nėra pradėję atlyginti padarytos žalos.

Nagrinėjant bylą teisme Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė Jurgita Jasiūnienė sakė, kad nusikaltimą kaltinamieji įvykdė veikdami bendrininkų grupėje, iš anksto susitarę.

Nusikaltimas buvo įvykdytas kovo 6-osios vakarą, „Iki“ parduotuvėje, kai čia dirbusią vyr. kasininkę N. Starovoitovą nusikalsti įkalbėjo jos draugas.

A. Perkovskis su N. Starovoitova susipažino pažinčių portale internete, nuo jos nuslėpė, kad anksčiau buvo teistas ir pamelavo, kad prieš tai gyveno užsienyje, tačiau dėl tėvų grįžo į Lietuvą.

„Bandžiau darbintis, bet niekur nepavykdavo“, – vyro teigimu, kadangi jo mylimoji dirbo vyr. kasininke, jis nutarė, kad galima praturtėti pavogus pinigus. Juo labiau, kad kaip tik pasitaikė proga – apsaugos darbuotojas jau kurį laiką anksčiau išeidavo iš darbo.

„Aš pati esu kalta, nes per daug pasakojau apie savo darbo pobūdį“, – teisme prisipažino N. Starovoitova.

Ji sakė, kad draugas maždaug mėnesį ją įkalbinėjo imituoti plėšimą. Kai moteris galop sutiko su pasiūlymu, ji draugui padarė pagalbinių durų rakto kopiją, tačiau jo taip ir neprireikė.

Tą kovo 6-osios vakarą apie 22.15 val. į parduotuvę užėjo A. Perkovskis ir imitavo apiplėšimą.

„Tada aš į seifą, kuriame laikomi pinigai, suvedžiau kodą, atidariau jį ir numečiau ant stalo pinigus, o jis paėmė“, – sakė kaltinamoji.

Paėmęs pinigus A. Perkovskis kasininkei trenkė per galvą, ji nukrito, kraujavo. Tačiau vis tiek neskubėjo kviestis pagalbos – apsimetė, kad neteko sąmonės, ant grindų pragulėjo apie dešimt minučių ir po to paskambino Bendruoju pagalbos numeriu bei paspaudė parduotuvės pavojaus mygtuką.

Po apiplėšimo ji davė parodymus, kad apiplėšimą įvykdžiusio vyro nepažįstanti. Bet tiesa netrukus paaiškėjo – pinigus pavogusi porelė iš karto puolė juos leisti.

„Man nupirko žiedą, rankinuką, drabužių, batelius“, – teigė N. Starovoitova.

O pats A. Perkovskis su tėvais nuvyko į Gariūnus ir nusipirko automobilį. Po kelių dienų vyras jį ketino patobulinti, tačiau nesuspėjo – servise buvo sulaikytas policijos pareigūnų.