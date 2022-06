Sulaikyti Plungėje policijos automobilį apgadinę jaunuoliai: išdaužė priekinio lango stiklą ir sudaužė žibintus

Pirminiais duomenimis, birželio 16 d., gavę pranešimą dėl triukšmo, pareigūnai atvyko į Plungėje, V. Mačernio g. esantį daugiabutį. Galimų pažeidėjų jau neberado, tačiau apie 23.38 val. ten pat buvo iškviesti dar kartą.

Įtarę, kad pastarasis pranešimas buvo melagingas ir po maždaug 10 min. grįžę prie tarnybinio automobilio „VW Transporter“, jį rado apgadintą – buvo išdaužtas priekinio lango stiklas ir sudaužyti priekiniai žibintai.

Apklausę gyventojus, pagal pateiktą asmenų apibūdinimą, birželio 17 d., apie 19 val., pareigūnai Plungėje sulaikė 1992 m. gimusį įtariamąjį, o birželio 18 d., apie 02.40 val., taip pat Plungėje, pareigūnai sulaikė ir 2003 m. gimusį, galimai tarnybinį automobilį apgadinusį vyrą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo (pagal LR BK 284 str.).

Be to – pas 2003 m. gimusį vaikiną buvo rasta ir paimta miltelių, kurie įtariama gali būti narkotinės medžiagos. Pradėtas tyrimas ir dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti (pagal LR BK 259 str.).

Abu sulaikytieji policija žinomi, anksčiau teisti už vagystes, plėšimus ir kitas nusikalstamas veikas. 2003 m. gimęs vaikinas teismo sprendimu suimtas 2 mėnesiams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str., asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.