Anot pareigūnų, 1997 metais pagamintas „Fiat Marea“ pirmadienį popiet surastas pievoje Poškų kaime. Jo viduje policija aptiko nenustatytos lyties ir tapatybės lavoną. Gaisro priežastis nustatinėjama.

