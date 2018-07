Anot pareigūnų, 1997 metais pagamintas „Fiat Marea“ pirmadienį popiet surastas pievoje Poškų kaime. Jo viduje pareigūnai aptiko nenustatytos lyties ir tapatybės lavoną. Kaip skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, atvykus, atvira liepsna degė automobilis „Fiat“ ir žolė aplink jį. Lokalizavus gaisrą automobilyje rastas apdegęs kūnas. Automobilis buvo už 20 metrų nuo kelio, pievoje, už krūmų, už 10 metrų nuo automobilio padėtas pledas, rankinė su dokumentais, telefonu, fotoaparatas. Įtariamas padegimas, automobilio viduje galbūt įvyko sprogimas, skelbia ugniagesiai. Išdužo visi automobilio stiklai, šukės pabiro 10 metrų spinduliu. Gaisro metu sudegė degios automobilio detalės, išdegė 1,5 aro žolės.











