Birželio 11 d., apie 12 val., du, kaip vėliau paaiškėjo, 28 ir 23 metų amžiaus vilniečiai, važiuodami 74 maršruto autobusu, slapčia iš 58 metų amžiaus keleivio kelnių kišenės ištraukė ir pavogė piniginę, kurioje buvo pinigai, bankų mokėjimo kortelės ir dokumentai.

Kišenvagystei įvykdyti jie panaudojo būdą, kuomet imituojamas netyčinis fizinis kontaktas su nukentėjusiuoju, nukreipiant jo dėmesį į kontaktuojančią kūno vietą, tam, kad nejuntamai jam iš kišenės galėtų pavogti piniginę. Tai padaręs vienas iš kišenvagių tuoj pat slapčia perduoda piniginę bendrininkui ir, atsiprašęs nukentėjusiojo, kartu su bendrininku dingsta iš visuomeninio transporto. Šis nusikaltimas buvo suplanuotas ir padarytas prieš pat sustojant autobusui stotelėje „Audėjas“, praneša sostinės policija.

Įtariamieji išlipę ketino greitai pasišalinti, tačiau buvo sulaikyti kriminalistų. Prieš sulaikymą jie dar ketino bėgti ir vengti sulaikymo ‒ vienas jų, matant pareigūnams, į šalia esančius krūmus išmetė ir pavogtą piniginę su visu jos turiniu.

Sulaikant įtariamuosius buvo panaudoti kovinių imtynių veiksmai bei specialiosios priemonės – antrankiai. Dėl kišenvagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas, sulaikytieji uždaryti į areštinę. Visas pagrobtas turtas grąžintas nukentėjusiajam.

Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai įtaria, kad šie įtariamieji yra padarę ir daugiau panašaus pobūdžio ar kitokių nusikaltimų, todėl piliečių, nukentėjusių ar turinčių kitokios informacijos apie jų nusikalstamą veiklą, prašo kreiptis į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą telefonais (8 5) 271 6053 arba (8 5) 271 6132.

Pareigūnai dažnai pastebi, jog piliečiai, būdami viešojoje vietoje, turgavietėse, visuomeniniame transporte savo pinigines, mobiliojo ryšio telefonus ar kitus vertingus daiktus laiko ir nešioja atviruose krepšiuose, užpakalinėse kelnių kišenėse ar kitose, vagims lengvai prieinamose vietose. Toks piliečių lengvabūdiškumas provokuoja linkusius nusikalsti asmenis į vagystę ar net plėšimą. Pareigūnai ragina gyventojus atidžiau saugoti savo daiktus masinio susibūrimo vietose, visuomeniniame transporte. Ypač budriems reikėtų būti visuomeniniame transporte, kai autobusu ar troleibusu važiuoja daug keleivių, t. y. ryte, per pietus ir vakare, nes kišenvagiams spūstys – palankiausios sąlygos įgyvendinti savo kėslus.

Pareigūnai pataria: jei per spūstį suspaudžiama kuri nors jūsų kūno dalis, būkite budrūs, nes neretai kišenvagiai, dirbdami grupėmis, dirbtinai sukelia grūstį. Be to, nereikėtų vertingų daiktų (piniginių, grotuvų, mobiliųjų telefonų ir pan.) laikyti kuprinėse ar rankinėse už nugaros, nes jas prapjovus, daiktus lengva pasiekti. Taip pat patariama pinigines su dokumentais ir pinigais laikyti striukių vidinėse kišenėse ar sunkiau pasiekiamose krepšio vietose, rankines laikyti ir nešioti priekyje.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas už svetimo turto pagrobimą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė) numato baudą arba areštą, arba laisvės apribojimą, arba laisvės atėmimo bausmę iki šešerių metų.