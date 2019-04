Kaip pirmadienį pranešė teismas, moteris prašė H. Daktarą įpareigoti per televiziją paneigti LNK laidoje „KK2“ išsakytus jos garbę ir orumą žeminančius teiginius, kad ji yra „narkomanė, barakuda, valkata“. Taip pat prašė iš jo priteisti 3 tūkst. eurų neturtinę žalą. Teismas, atmesdamas ieškinį, motyvavo tuo, kad H. Daktaro išsakyti teiginiai L. Gedvilaitės neįžeidė, o kreipimąsi į teismą sąlygojo tiesos, kuri šiuo atveju galbūt nebuvo tokia, kokios moteris tikėjosi, konstatavimas. Bylą išnagrinėjus iš esmės, paaiškėjo, kad H. Daktaras savo išsakytiems teiginiams pagrindą turėjo. Be to, teismas pažymėjo, kad ieškovė nepateikė įrodymų, kad minėtų teiginių paviešinimas sukėlė jai kokias nors sunkias pasekmes, tokias kaip sveikatos sutrikimai ir pan. Teismas konstatavo nesant pagrindo išvadai, kad H. Daktaro 2015 metais laidoje išsakyti teiginiai tiesiogiai lėmė L. Gedvilaitės garbės ir orumo pažeidimą, nes apie nesantuokinius ryšius, apie ką laidoje kalbėjo ir H. Daktaras, antrojo vyro turtinę padėtį, rengiamas bylas H. Daktaro atžvilgiu ir susigadintą reputaciją ji pati viešai papasakojo. Pasak teismo, H. Daktaro išsakyti teiginiai nebuvo išimtinai tas veiksnys, sąlygojęs viešoje erdvėje paplitusius teiginius apie L. Gedvilaitę, nes ji pati prie tokios situacijos prisidėjo. Nagrinėjant bylą teisme, L. Gedvilaitė pripažino, kad dėl H. Daktaro išsakytų teiginių ji neįsižeidė, jie neturėjo įtakos jos reputacijai, nes ji jau daug metų gyvena Italijoje. Vieno pasakyto žodžio ji neprisiminė, o kiti du jai turėjo vienodą reikšmę – laisvo elgesio moteris. Pasak teismo, kad ji vertybių skalės kontekste tokia galėjo atrodyti atskleisdama nesantuokinius ryšius, ieškovė prisipažino ir ją kalbinusiai žurnalistei. Apie to laikotarpio L. Gedvilaitės elgseną vieningai teisme kalbėjo ir liudininkai. Byloje kilo ginčas, ar H. Daktaro išsakyti teiginiai priskiriami žiniai, ar nuomonei. Tam atlikta lingvistinė ekspertizė, kurios išvadoje nurodoma, jog minėti teiginiai priskiriami žiniai, o ne nuomonei. Konstatuota, jog H. Daktaro pasisakymai suformuluoti kaip teigimas, bet ne kaip, dvejonė, abejonė ar klausimas. Nuomonė turi turėti pakankamą faktinį pagrindą, tačiau ji yra subjektyvi, jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai. Žiniai taikomas tiesos kriterijus, jog egzistavimas gali būti patikrinamas įrodymais ir objektyviai nustatomas. Teismas palygino H. Daktarą paskleistus duomenis su veiksmais ir įvykiais, kurie egzistavo tikrovėje, kurią apibūdino šalys ir apklausti liudininkai, bei konstatavo, kad L. Gedvilaitės elgesys turėjo pagrindo H. Daktaro teiginiams, kuomet apie ją jis kalbėjosi su savo giminaičiu R. Ganusausku. Įstatymas numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Todėl bylą pralaimėjusi L. Gedvilaitė atsakovui turės sumokėti 1,6 tūkst. eurų, juos jis išleido advokato paslaugoms apmokėti. Šį sprendimą per 30 dienų galima skųsti Kauno apygardos teismui.

