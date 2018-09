Nusikaltimas įvykdytas šeštadienio vidurdienį namuose Statybininkų gatvėje, pranešė policija. Neblaivus (3,11 prom.) 39 metų sūnus sumušė blaivią 65 metų motiną. Nukentėjusioji dėl sukelto fizinio skausmo į medikus nesikreipė. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę.

